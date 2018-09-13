Саха театр открывает 113-й сезон

Сегодня, 13 сентября, руководство Саха театра им. Ойунского организовало сбор коллектива после очередного отпуска и запустило 113-й сезон.

Сбор открыл директор театра Анатолий Николаев:

«Для театра данный 113-й сезон очень значимый, так как предстоит юбилей нашего славного государственного деятеля, писателя Платона Ойунского, имя которого мы и носим с гордостью. Практически нынешний сезон будет посвящен постановкам по произведениям Платона Алексеевича. Также с радостью сообщаю, что в середине июля — начале августа 2019 года будет произведен набор в знаменитое Щепкинское училище. Ждем талантливых ребят со всей республики!»

Затем совместно с профсоюзом театра выдали правительственные награды и премии своим сотрудникам.

Как рассказал главный режиссер Руслан Тараховский планируется очень много мероприятий, спектаклей, вечера стихов с филармонией республики, посвященных юбилею Платона Ойунского, все якутские театры представят спектакли по его произведениям. Юбилейные мероприятия торжественно завершатся 11 ноября в СК «Триумф».

После режиссера выступили артисты театра и поделились чем занимались во время отпуска и своими планами на грядущий сезон.

От имени Министерства культуры и духовного развития республики с новым сезоном коллектив театра поздравила руководитель отдела профессионального искусства и кино Ирина Энгелис.

Мероприятие закончилось исполнением гимна театра.