Саха театр откроет Год театра в России спектаклем «Мой друг Гамлет» 

13 декабря в 17:30 ч. Саха театр приглашает зрителей и гостей столицы на торжественное открытие Года театра в России.

К открытию Года театра в фойе театра, где будет выставлены раритетные экспонаты из музея Саха театра, инсталляция и видеотрансляция истории Саха театра, артист Саха академического театра, заслуженный артист РФ, народный артист РС(Я) Герасим Васильев проведет обряд благословения-алгыс.

В рамках церемония открытия во втором этаже фойе театра будет сыграно театральное представление – отрывки олоҥхо «Бэрт киһи Бэриэт Бэргэн» («Удалой Бэриэт Бэргэн») Петра Охлопкова – первого спектакля на якутском языке, сыгранного в клубе приказчиков представителями якутской интеллигенции 3-го января 1906 года и спектакля «Алампа, Алампа», посвященного памяти Анемподиста Ивановича Софронова – Алампа, первого директора Якутского государственного национального театра, первого теоретика и критика якутского театра, основоположника якутской драматургии. Завершит театральное представление бал-маскарад артистов театра.

После торжественной речи зрителям будет представлена трагедия Вильяма Шекспира – «Мой друг Гамлет» режиссера Сергея Потапова. Напомним, спектакль режиссера Сергея Потапова «Мой друг Гамлет» представлен в шорт-листе национальной театральной премии «Золотая маска» в четырех номинациях – «Спектакль большой формы», «Работа режиссера» (Сергей Потапов), «Работа художника» (Михаил Егоров) и «Работа художника по костюмам» (Сардана Федотова).