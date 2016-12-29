Саха театр благодарит участников благотворительной акции «Подари детям праздник»

— От имени руководства Саха театра и детей-сирот, детей из многодетных семей, объявляем благодарность и глубокую признательность за участие в акции «Подари детям праздник».

Макаров Николай Афанасьевич – заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я), Яковлева Мария Алексеевна – главный специалист отдела экономики Министерства культуры и духовного развития РС (Я), Петрова Ольга Николаевна — главный специалист отдела экономики Министерства культуры и духовного развития РС (Я), Бурцева Татьяна Владимировна – редактор НВК «Саха»,

Никитин Захар Николаевич – директор Якутского колледжа культуры и искусств РС (Я), Захарова Галина Николаевна – индивидуальный предприниматель; Лукина Василина Павловна – Первый заместитель министра по делам молодежи и семейной политики РС (Я); Яковлев Федор Дмитриевич – генеральный директор строительной компании «Сэттэ»; Андреева Лариса Константиновна – заместитель начальника управления культуры и духовного развития ОА «Город Якутск»; Бордонская Евгения Егоровна – помощник государственного советника Республики Саха (Якутия); Григорьева Ольга Григорьевна – генеральный директор компании «Камелек»,

Коллектив ГБУ РС (Я) «Образовательный ресурсный центр», Кайгородова Зоя Игнатьевна – главный бухгалтер Саха театра, Андреева Мария Константиновна — директор фестивального комитета «Бриллиантовые нотки». Благодаря Вам и вашей отзывчивости и неравнодушности состоялась Акция! На все перечисленные деньги были переданы пригласительные билеты на спектакль «Кыталыктар кырдаллара» (Долина стерхов) детям из многодетных семей, детям-сиротам.

Примите наше благословение словами великого олонхо:

Со стороны Среднего мира пусть к Вам беда не пристанет! Со стороны Верхнего мира пусть холодный сквозняк Вас не продует. Восьми нашим Айыы молясь, верховных своих Айыы почитая, в Среднем мире навеки прочно обоснуйтесь — да будет так!