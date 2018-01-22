Саха-монгольский артист Балдорж отметил юбилей международным проектом

В пятничный вечер заслуженный артист Республики Монголия и заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Балдорж ХУУХЭ собрал друзей из разных стран в ДК им. Кулаковского на вечер «Мелодия моей души». Зал был полон.



Вечер начали гости – ансамбль «Монгол», специально приехавший в Якутию на концерт Балдоржа. Это Тувшин ЖАРГАЛ, ДАМДИН и БЯМБАХОРОЛ. К ним с гитарой присоединялся Герасим ПАВЛОВ.



И далее гости на протяжении всего вечера радовали зрителей горловым пением и игрой на морин хууре, которые вошли в нематериальный фонд наследия человечества при ЮНЕСКО. А также под бурные аплодисменты зрителей исполнили песню на якутском языке «Кыыс Амма».



Но главным героем концерта стал, конечно же, виновник торжества Балдорж.

Все артисты, выступавшие в этот вечер, исполнили его песни на стихи якутских поэтов Омук Уола, Саргыланы ГРИГОРЬЕВОЙ и других. В аранжировке Егора ОСТУБУНАЕВА.



Наибольшими аплодисментами зрители наградили звезду якутской эстрады Анастасию ГОТОВЦЕВУ



и обладателя уникального голоса Константина СТЕПАНОВА.



Он исполнил песню Балдоржа «Ийэкээм», посвященную своей теще, которая 30 лет назад встретила его как родного, и стала ему матерью. Балдорж по сей день живет с семьей, с любимой супругой Ларисой Егоровной в Хатассе.



Сам он спел песню «Эжым» на бурятском языке, посвятив ее выпускникам Восточного института культуры в Улан-Удэ, где и познакомился с будущей женой.

Танцевальный ансамбль Детской школы искусств №1 «Ай – Куот», где, к слову сказать, танцует внучка юбиляра Полина, выступил в этот вечер со сцены. И ансамбль колледжа культуры порадовал современной интерпретацией якутского танца.



Конечно же, музыкант исполнил на флейте свои композиции, которые публика слушала в благоговейной тишине. Выступили на вечере и его ученики, выпускники Лиза ЗОРИНА, Илья ГАВРИЛЬЕВ, исполнившие композиции своего учителя.



Велик потенциал Михаила НЯМГАВАА, который сорвал шквал аплодисментов своим уникальным тембром голоса, позволяющем петь песни из репертуара Муслима МАГОМАЕВА.

В финале концерта монгольский зять Якутии спел песню на якутском языке «Сахам сирэ», которой выразил всю свою любовь к республике. В целом, вечер был признанием любви к родной Монголии и Якутии, ставшей второй родиной. Впечатления усилили прекрасные ролики, которые весь вечер демонстрировали на экране. Они показали красоту нетронутой природы двух стран. Мелодия души Балдоржа оказалась мелодией любви.



С юбилеем популярного артиста поздравили со сцены руководитель Департамента по внешним связям Республики Саха (Якутия) Владимир ВАСИЛЬЕВ,



заместитель министра культуры и духовного развития Владислав ЛЕВОЧКИН, депутат Ил Тумэна Алена АТЛАСОВА,



депутат Якутской городской Думы Айаан ВАСИЛЬЕВ, директор ДК им. Кулаковского Яна ИГНАТЬЕВА и другие. Ему вручили Почетные грамоты, нагрудные знаки, денежные премии, подарки и букеты цветов, которые юбиляр тут же передарил артисткам. Все выступившие отметили, что концерт был удивительным, два часа пролетели как одно мгновение. Благодарили Балдоржа за творческий труд и пожелали новых высот.



Вечер продолжился зажигательным фуршетом, который начали бесподобные Клавдия и Герман ХАТЫЛАЕВЫ. Много раз выступили гости из Монголии.



Горячая кровь якутян, выдерживающих студеные морозы, не позволяла усидеть на месте, и тусовка танцевала практически вся, едва раздавались танцевальные ритмы. Душевные поздравления друзей, коллег и родных, веселые конкурсы шли весь вечер. Вот так, духовно и весело отметил Балдорж своей 60-летие, объединив два народа, две культуры.







Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото из соцсетей.