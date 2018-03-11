Саха-канадского лесного бизона предложено включить в список фауны России

Егор БОРИСОВ предложил включить лесного бизона в список фауны Российской Федерации. Об этом он заявил 10 марта в ходе встречи с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергеем БОЯРСКИМ. В мероприятии также принял участие министр охраны природы республики Сахамин АФАНАСЬЕВ.



Егор Борисов рассказал, что в республике успешно реализуется проект по восстановлению естественно-исторического ареала лесного бизона. Между тем данный вид занесён в Красный список Международного союза охраны природы, поэтому проект имеет огромное международное значение.

Лесной бизон является редким экзотическим видом, сохранившимся до сегодняшних дней представителем плейстоценовой фауны. Об этом говорят палеонтологические исследования. Они обитали на территории современной Якутии наравне с мамонтами.

Масштабный проект по возвращению лесного бизона начался в апреле 2006 года. Тогда из канадского Национального парка «Elk Island» – питомника чистокровных лесных канадских бизонов – была завезена первая партия 30 годовалых телят. В 2011 и 2013 годах из Канады переселено ещё по 30 особей лесных бизонов. Специально для них в Якутии было построено два питомника.

Природно-климатические условия и мелкодолинные угодья Центральной Якутии подошли для животных – сегодня численность бизонов канадского и уже якутского происхождения достигла 184 голов. Поэтому в 2017 году было принято решение перейти к главной задаче работы, проводимой уже более 10 лет – выпуску на волю экспериментальной партии животных. В ноябре прошлого года 30 лесных бизонов – 22 взрослых и 8 телят – были выпущены в естественную среду на территории Природного парка «Синяя» в Горном улусе.

Егор Борисов отметил, что Министерством охраны природы РС (Я) планируется ежегодный выпуск новой партии лесных бизонов для увеличения поголовья, находящегося на свободном выпасе. В случае достижения успеха в формировании свободноживущих стад лесного бизона данный проект станет неоценимым вкладом Якутии в сохранение этого вида дикого животного, который в настоящее время обитает только в Канаде.

В настоящее время возник острый вопрос в определении правового статуса лесного бизона. «Учитывая выпуск животных в естественную среду обитания и формирование свободноживущего стада, необходимо в целях утверждения правового статуса лесного бизона включить его в список фауны Российской Федерации», – предложил Егор Борисов. При включении нового вида в список фауны страны необходимо будет занести лесных бизонов в Красные Книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).