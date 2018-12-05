Саха чай завоевывает рынок Японии?

Сама Нюргуяна Заморщикова поделилась своими восторженными эмоциями от поездки в Японию со своими подписчиками в Инстаграм:

Япония переполнила меня эмоциями!!! Нет слов, чтобы описать как здесь замечательно. Чистые улицы, улыбчивые люди, весь воздух наполнен чувством умиротворенности и японской собранностью. В первый же день мы попали, как говорится, с корабля на бал. Встреча за встречей с ведущими японскими компаниями, которые работают в сфере чайной и пищевой индустрии. Финальным аккордом вечера стала встреча с крупным деловым партнером. Японская компания заинтересовалась уникальностью Якутии, моей продукцией и моего коллеги Артура. Было приятно услышать конкретные предложения по будущему взаимодействию для реализации потенциала дикоросов Якутии в Японию. Пока подробности не скажу, но очень скоро побалую вас интересными и важными новостями. Скажу одно, держим кулачки и ждем ответный визит для знакомства с уникальными возможностями якутского бизнеса с нашим деловым партнером летом следующего года. Благодарна союзу производителей Иван чая России. Благодаря им, у Японцев появилось понимание серьезности наших намерений по выводу Иван-чая на международную арену.

Это бы не могло стать возможным без поддержки правительства Республики, центра поддержки экспорта Агенства по привлечению инвестиций и поддержки экспорта и нашего партнера и переводчика, который нашел таких хороших и конкретных партнеров в Японии, Петру Шишигину. Благодаря его поддержке и консультации, мы смогли не только донести наши идеи, но достичь понимания по дальнейшим шагам по сотрудничеству с Японией.

Итак, прошел Первый день. Впереди еще много встреч и работы. Пожелайте нам удачи