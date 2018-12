Саха чай завоевывает рынок Японии?

View this post on Instagram

Узнала очень хорошую новость! Нюргуяна Заморщикова @nuyrguyanazamor, на чьих хрупких плечах многодетной матери «Сахачай» постепенно завоёвывает не только якутский рынок, но и Российский, находится на переговорах в Японии! Японцы очень заинтересовались нашими дикоросами. Чай производится из иван-чая (кучу чэй) и различных дикорастущих трав. И ещё: недавно мы заключили договор с «Сахачаем», и теперь самые популярные купажи можно приобрести в супермаркетах сети «Алмаз». #сделановякутии #сахачай #алмаасминньигэсас