Саха чай завоевывает рынок Японии?

Заместитель генерального директора сети супермаркетов «Алмаз» Туйара Алексеева сообщила в своем Инстаграм новость, что Нюргуяна Заморщикова проводит сейчас переговоры по поводу поставки чая из якутских трав в Японию. Очень радостно, что в Якутии появилась новая отрасль, достойная экспорта:
Узнала очень хорошую новость! Нюргуяна Заморщикова @nuyrguyanazamor, на чьих хрупких плечах многодетной матери «Сахачай» постепенно завоёвывает не только якутский рынок, но и Российский, находится на переговорах в Японии! Японцы очень заинтересовались нашими дикоросами. Чай производится из иван-чая (кучу чэй) и различных дикорастущих трав. И ещё: недавно мы заключили договор с «Сахачаем», и теперь самые популярные купажи можно приобрести в супермаркетах сети «Алмаз».
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Узнала очень хорошую новость! Нюргуяна Заморщикова @nuyrguyanazamor, на чьих хрупких плечах многодетной матери «Сахачай» постепенно завоёвывает не только якутский рынок, но и Российский, находится на переговорах в Японии! Японцы очень заинтересовались нашими дикоросами. Чай производится из иван-чая (кучу чэй) и различных дикорастущих трав. И ещё: недавно мы заключили договор с «Сахачаем», и теперь самые популярные купажи можно приобрести в супермаркетах сети «Алмаз». #сделановякутии #сахачай #алмаасминньигэсас
Сама Нюргуяна Заморщикова поделилась своими восторженными эмоциями от поездки в Японию со своими подписчиками в Инстаграм:
Япония переполнила меня эмоциями!!! Нет слов, чтобы описать как здесь замечательно. Чистые улицы, улыбчивые люди, весь воздух наполнен чувством умиротворенности и японской собранностью. В первый же день мы попали, как говорится, с корабля на бал. Встреча за встречей с ведущими японскими компаниями, которые работают в сфере чайной и пищевой индустрии. Финальным аккордом вечера стала встреча с крупным деловым партнером. Японская компания заинтересовалась уникальностью Якутии, моей продукцией и моего коллеги Артура. Было приятно услышать конкретные предложения по будущему взаимодействию для реализации потенциала дикоросов Якутии в Японию. Пока подробности не скажу, но очень скоро побалую вас интересными и важными новостями. Скажу одно, держим кулачки и ждем ответный визит для знакомства с уникальными возможностями якутского бизнеса с нашим деловым партнером летом следующего года. Благодарна союзу производителей Иван чая России. Благодаря им, у Японцев появилось понимание серьезности наших намерений по выводу Иван-чая на международную арену.
Это бы не могло стать возможным без поддержки правительства Республики, центра поддержки экспорта Агенства по привлечению инвестиций и поддержки экспорта и нашего партнера и переводчика, который нашел таких хороших и конкретных партнеров в Японии, Петру Шишигину. Благодаря его поддержке и консультации, мы смогли не только донести наши идеи, но достичь понимания по дальнейшим шагам по сотрудничеству с Японией.
Итак, прошел Первый день. Впереди еще много встреч и работы. Пожелайте нам удачи
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Япония переполнила меня эмоциями!!! Нет слов, чтобы описать как здесь замечательно. Чистые улицы, улыбчивые люди, весь воздух наполнен чувством умиротворенности и японской собранностью. В первый же день, мы попали как говорится с корабля на бал. Встреча за встречей с ведущими японскими компаниями, которые работают в сфере чайной и пищевой индустрии. Финальным аккордом вечера стала встреча с крупным деловым партнером. Японская компания заинтерисовалась уникальностью Якутии, моей продукцией и моего коллеги Артура @sakhastan_ Было приятно услышать конкретные предложения по будущему взаимодействию для реализации потенциала дикоросов Якутии в Японию. Пока подробности не скажу, но очень скоро побалую вас интересными и важными новостями. Скажу одно, держим кулачки и ждем ответный визит для знакомства с уникальными возможностями якутского бизнеса с нашим деловым партнером летом следующего года. Благодарна союзу производителей Иван чая России. Благодаря им у Японцев появилось понимание серьезности наших намерений по выводу Иван чая на международную арену. Это бы не могло стать возможным без поддержки правительства Республики, центра поддержки экспорта Агенства по привлечению инвестиций и поддержки экспорта и нашему партнеру и переводчику, который нашел таких хороших и конкретных партнеров в Японии Петру Шишигину @exploreeastwind Благодоря его поддержке и консультации мы смогли не только донести наши идеи, но достичь понимания по дальнейшим шагам по сотрудничеству с Японией. Итак, прошел Первый день. Впереди еще много встреч и работы. Пожелайте нам удачи #дикоросы #Якутия #самыйсеверныйЧай #иванчай #Япония #Шишигин #красавчик #благодарю #счастлива
Пожелаем плодотворного сотрудничества с японскими компаниями «Саха чаю»!