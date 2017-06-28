Сафронов о мосте через реку Лена: «Мы должны активизироваться»

«Генеральная цель нашей деятельности состоит в том, чтобы создать в Якутии рабочие места, а для этого нам надо привлечь в регион инвестиции, найти инвесторов, которые будут вкладываться в развитие нашей республики и, что немаловажно, нужно подключить малый и средний бизнес республики к цепочке снабжения крупных проектов», — отметил сегодня на брифинге министр инвестиционного развития и предпринимательства региона Антон Сафронов.

Он сообщил, что по итогам участия в IV Российско-Китайском ЭКСПО состоялись «предметные переговоры по проекту мостового перехода через реку Лена и нефтегазовых проектов Якутии». В частности, в китайской провинции Хэйлунцзян Антон Сафронов обсудил с председателем Совета директоров ООО «Сириус Холдинг Групп» господином Тао Жанем реализацию существующих проектов компании по освоению Мухтинского и Бирюкского месторождений и перспективные направления дальнейшего сотрудничества в нефтегазовом секторе на территории Якутии. По сведениям Сафронова, китайская компания в 2014–2015 годах инвестировала в геологоразведку этих двух нефтегазовых лицензионных участков в Олёкминском районе Якутии порядка 70 млн долларов.

Кроме того, Антон Сафронов проинформировал журналистов о том, что в настоящее время прорабатываются перспективы реализации проекта по геологическому изучению и промышленному освоению Западно-Анабарского участка с нефтегазовой компанией Asian Oil & Gas Pte Ltd.

Министр также сообщил, что по второму ключевому направлению работы властей Якутии – мостовому переходу через реку Лена в районе города Якутска – в рамках Росийско-Китайского ЭКСПО он встретился с президентом «POWERCHINA International Group Ltd.» господином Сун Дуншеном.

«Переговоры ведутся второй год, на данный момент надо разрешить несколько технических и коммерческих моментов, и проект будет представлен в сентябре в рамках III Восточно-экономического форума во Владивостоке», — отметил Антон Сафронов. Министр добавил, что у якутского проекта появились конкуренты – правительство России рассматривает несколько капитальных инфраструктурных проектов. «Мы должны активизироваться и представить свой, как один из самых приоритетных», — подчеркнул Сафронов, добавив, что на текущем этапе готовится технико-экономическое обоснование к проекту. На ВЭФ Якутия планирует заключить концессионное соглашение с инвестором, если проект получит одобрение правительства Российской Федерации.

Отметим, что достигнута договорённость о совместной работе над включением вопроса реализации и поддержки проекта строительства мостового перехода через Лену в повестку встречи министра коммерции Китайской Народной Республики г-на Чжун Шань и заместителя Председателя Правительства РФ–Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в рамках предстоящего в скором времени визита Трутнева в Китай.

В качестве третьего приоритетного инвестиционного направления республики Антон Сафронов назвал старт взаимодействия с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. В Пекине на встрече с вице-президентом по стратегическому планированию банка Воном Амсбергом Джокимом Антон Сафронов представил проект программы реконструкций объектов водоподготовки и Тарынский комплексный проект.

По словам Антона Александровича, руководство Азиатского банка инфраструктурных инвестиций выразило высокую заинтересованность в проектах водоканала и золотодобычи. «Банк еще не общался напрямую с субъектами России, Якутия в этом плане первая, в целом можно сказать о том, что они заинтересовались потенциалом нашей республики, и мы будем продолжать нашу дискуссию», — сказал Сафронов.

В свою очередь и.о. генерального директора Агентства инвестиционного развития Якутии Юлиана Диряхова отметила, что Республика Саха не первый год участвует в Российско-Китайском ЭКСПО. На этой международной площадке крупнейший реигон России находит ряд интересантов для реализации своих крупных инвестиционных проектов. В рамках IV ЭКСПО делегация Якутии во главе с Антоном Сафроновым также провела ряд переговоров, в том числе о сотрудничестве по проектам «Обновление парка воздушных судов АО «Авиакомпания «Якутия» и «Группа компаний «Янтарь», возможностях экспорта и переработке якутской рыбы в КНР.

Фотографии Айаала Черноградского