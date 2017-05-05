S7 и Алмазэргиэнбанк выпустили кобрендинговую карту

Республиканский Алмазэргиэнбанк совместно с одной из крупнейших российских авиакомпаний S7 Airlines объявляют о запуске нового продукта – кобрендинговой бонусной карты S7 Priority.

Что такое S7 Priority?

S7 Priority наследует своё название от одноимённой программы лояльности от авиакомпании S7 Airlines. Мили – это бонусы, которые позволяют экономить на перелётах. С их помощью можно приобрести авиабилеты на регулярные рейсы S7 Airlines или любой авиакомпании-партнёра из альянса oneworld, можно обменять место в эконом-классе на место в бизнес-классе. Помимо этого милями можно поделиться с другими людьми или перевести их на благотворительность. А как можно приобрести мили? Существует три основных способа накопления миль:

Перелёты регулярными рейсами авиакомпании S7 Airlines или 16 других компаний из альянса oneworld. Пользуясь услугами других компаний-партнёров – отелей, кафе и ресторанов, онлайн-магазинов, страховых компаний и компаний аренды авто, и т.д. Оформив карту банка-партнёра.

Сегодня Алмазэргиэнбанк готов с радостью сообщить своим клиентам, что мы стали одним из партнёров этой программы авиакомпании. Стать участником программы S7 Priority, копить мили и летать в любую точку мира бесплатно можно за три простых шага, о которых будет рассказано ниже.

Три шага к небу – как стать участником программы

Шаг первый. Оформите карту

Карту S7 Priority вы можете оформить в любом из офисов Алмазэргиэнбанка по работе с физическими лицами. Карты выпускаются на основе стандартных карт Visa Classic (Классическая) и Visa Gold (Золотая). Годовое обслуживание карты составляет от 400 рублей в зависимости от типа карты и наличия зарплатного проекта. Каждый держатель карты S7 Priority Алмазэргиэнбанка автоматически становится участником программы.

Шаг второй. Пользуйтесь картой

Просто пользуйтесь своей новой картой. Вы тратите деньги – Вам начисляются мили, всё просто! Мили будут начисляться вам согласно Правилам расчёта, ознакомиться с которыми вы можете на официальном сайте Алмазэргиэнбанка – по одной миле за каждые 44 потраченных рубля, если у вас Золотая карта, и по одной миле за каждые 55 потраченных рублей, если у вас Классическая карта.

Шаг третий. Получайте мили

Помимо Премиальных миль, которые начисляются за оплату услуг картой, вы получаете Приветственные мили, начисляемые при первом оформлении карты. Специально для клиентов Алмазэргиэнбанка действует акция – при оформлении карты S7 Priority вы можете получить до 1 000 бонусных миль сразу же при оформлении карты, в зависимости от её типа.

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Впереди лето, пора отпусков – не упустите свой шанс летать бесплатно, оформите карту S7 Priority в офисах Алмазэргиэнбанка! Более подробно познакомиться с условиями программы и тарифами по карте вы можете на официальном сайте или в офисах Алмазэргиэнбанка.