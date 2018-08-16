С заботой о вас: Алмазэргиэнбанк продолжает работу по созданию безбарьерной среды

С июня 2018 года два офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в Якутске прошли первый этап обеспечения условий доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения.

Операционный офис по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, 10 обслуживает физических лиц и оборудован специальными устройствами, которые позволяют получать финансовые услуги и консультации в удобном формате.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с инвалидностью обслуживание производится в головном офисе по адресу: г. Якутск, проспект. Ленина, 1.

Так, в целях обеспечения доступности офисы оборудованы пандусами, знаками для слабовидящих, табличками со шрифтом Брайля, а также специальными устройствами для проведения финансовых операций и консультаций.

«Алмазэргиэнбанк провёл тщательную работу по обеспечению доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью. Теперь банковские продукты и услуги доступны маломобильным группам населения, и это можно с уверенностью назвать безбарьерной средой», — прокомментировал председатель РООИ «Движение без барьеров» Афанасий Лаптев.

Внедрение безбарьерной среды проводится Алмазэргиэнбанком в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», иных федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, в том числе с учетом требований Свода правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Минрегионразвития России от 27.12.2011 N 605, во исполнение положений Конвенции о правах инвалидов и поручения Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. N ДМ-П12-9175В.

Более подробно с результатами экспертной оценки доступности объектов и предоставляемых услуг вы можете ознакомиться на сайте банка www.albank.ru или по ссылке: экспертная оценка.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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