С заботой о будущем: Инвестором строительства детских садов в Усть-Алданском районе выступил «Алмазэргиэнбанк»

Более трехсот маленьких жителей Усть-Алданского района с этого месяца будут учиться, играть и общаться со сверстниками в просторных, комфортных, оборудованных по всем стандартам помещениях новых детских садов. Накануне в селах Борогонцы и Соттинцы состоялось торжественное открытие дошкольных учреждений, возведенных в рамках программы государственно-частного партнерства. Инвестором проекта выступил Алмазэргиэнбанк.

«Банк со дня своего основания занимает активную позицию по поддержке жителей республики и неукоснительно соблюдает взятые на себя социальные обязательства, в числе которых — содействие в модернизации и строительстве дошкольных учреждений в улусах Якутии. Эта задача непростая, но она важна тем, что касается подрастающего поколения – не только нашего будущего, но и настоящего», — отметила первый заместитель председателя правления АЭБ Анжелика Акимова, выступая на торжественной церемонии открытия объектов.

Она напомнила, что ранее в муниципалитетах республики ввели в эксплуатацию четыре дошкольных учреждения, возведенных в рамках программы ГЧП: «В сентябре распахнули свои двери три детсада – в селах Сунтары и Бологур, городе Среднеколымске, в октябре открылся детский сад в селе Саскылах. Все эти объекты строятся при поддержке Алмазэргиэнбанка. Мы намерены и дальше работать в данном направлении».

Акимова поблагодарила руководство и жителей сел Борогонцы и Соттинцы, коллективы детских садов, администрацию Усть-Алданского района, а также сотрудников компаний-застройщиков «СеверСтройТорг» и «Русстрой-89».

На слаженной, продуктивной деятельности бизнеса и органов власти акцентировал внимание министр инвестиционного развития и предпринимательства региона Антон Сафронов.

«Сам принцип государственно-частного партнерства предполагает командную работу. Понятно, что ничего бы не получилось без активности деловых кругов, поддержки со стороны руководства республики, улусов, наслегов, понимания населением всей значимости возведения социальных объектов, а также неустанной деятельности компаний-застройщиков, подрядчиков. У нас, в Якутии, каждый участник программы ГЧП ощущает свою ответственность и прилагает максимум усилий для достижения общего результата, что в свою очередь ведет к успешной реализации проектов, подобных тем, которые удалось претворить в жизнь в Усть-Алданском районе», — подчеркнул глава Мининвестразвития.

Кроме того, Сафронов поблагодарил коллектив Алмазэргиэнбанка за результативное участие в строительстве дошкольных учреждений: «АЭБ является основным финансовым институтом при реализации программы ГЧП. Надеюсь, что этот пример возьмут на вооружение и другие участники рынка».

Напомним, накануне в селе Соттинцы состоялось открытие детского сада «Кустук» на 75 мест, в административном центре Усть-Алданского улуса – селе Борогонцы – ввели в эксплуатацию детсад «Мүрүчээнэ» на 240 мест.

Якутия – первый из регионов Дальнего Востока, разработавший проект строительства дошкольных учреждений на основе государственно-частного партнерства. Подписаны соглашения на возведение до 2019 года 16 детских садов на 2631 место.