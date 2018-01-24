В 2017 году в Якутии снизилась рождаемость?

По предварительным данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) на 1 января 2018 года в республике проживает 964252 человека. В 2016 году численность населения в аналогичный период составляла 962835. В 2016 году в республике родилось 15352 детей, в прошлом году за период с января по ноябрь месяц – 12851.

В 2016 году в республике умерло 8053 человек, в прошлом году с января по ноябрь –7204. Естественный прирост населения в 2016 году составил 7299. В 2017 году эта цифра за период с января по ноябрь равняется 5647.

По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, по индексу человеческого развития республика занимает 6 место среди субъектов Российской Федерации.

Если 5 лет назад ожидаемая продолжительность жизни в республике была 68 лет, то сегодня увеличилась почти до 71 года. Это лучший показатель в Дальневосточном федеральном округе.

В регионе наблюдается значительное сокращение смертности. По темпам естественного прироста населения на Дальнем Востоке, Якутия традиционно впереди всех (всего по ДФО прирост составляет 5431 человек). По уровню рождаемости республика устойчиво входит в десятку регионов-лидеров страны.

Отметим, что Глава Якутии Егор Борисов ставит задачу увеличить численность населения республики к 2022 году до миллиона человек.

По поручению Владимира Путина для поддержки рождаемости в стране с января 2018 года установлена ежемесячная денежная выплата, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет.