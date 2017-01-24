С Якутии стартует масштабный проект Open Innovations Startup Tour-2017!

30-31 января 2017 г. с г. Якутск стартует крупнейшая в России и Восточной Европе стартап-конференция Open Innovations Startup Tour-2017, крупнейшее роад-шоу России и СНГ по поиску перспективных проектов.

Open Innovations Startup Tour (#OIST) – это первая ступенька для команды изобретателей на пути к мечте, и к тому же, это возможность выиграть смелым проектам 2 миллиона рублей!

Организаторами мероприятия выступают: Правительство Республики Саха (Якутия), Фонд Сколково, ГАУ «Технопарк «Якутия», Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.

Open Innovations Startup Tour проходит в рамках Russian Startup Tour 2017 — марафона по регионам России в поисках молодых талантов, во время которого эксперты проводят мастер-классы, а местные команды предпринимателей участвуют в конкурсе коротких презентаций за право принять участие в следующем этапе конкурса, в самой крупной стартап-конференции для технологических предпринимателей в России и странах СНГ «Startup Village» в г. Москва!

Стартап-конференция обещает стать масштабной, привлечь самый звездный состав спикеров и продемонстрировать возможности стартапов в создании инновационных технологий.

Напомним, на форуме «Открытые инновации» в Москве в октябре прошлого года официально были объявлены результаты народного голосования, Якутск попал в ТОП-7 городов России в области поддержки стартапов и станет первым городом, который откроет региональный этап Russian Startup Tour 2017.

Стартаптур – это не только конкурс проектов, но и огромная образовательная программа, общение с менторами и гуру бизнеса. Так, Open Innovations Startup Tour пройдет в Якутске в течение двух дней: первый день целиком посвящён интерактивной образовательной части, а второй — конкурсу. Конкурс пройдет по трем направлениям, это биомедицинский трек, индустриальный трек и информационные технологии.

В эти дни участники лично пообщаются с экспертами, менторами, инвесторами основных институтов развития России, таких как фонд Сколково, Российская венчурная компания, Фонд развития интернет инициатив, Фонд Бортника, о трендах, примерах инновационного развития стартапов, способах привлечения инвестиций в компанию, проблемах и путях вывода продукта на международные рынки.

Положительным моментом является и то, что участники получат предварительную оценку качества и инвестиционной привлекательности своих проектов, а также советы, как наилучшим образом представлять свои идеи и разработки, какие инструменты может использовать современный предприниматель в своей работе. Поработают на стратегических сессиях и мастер-классах от приглашенных спикеров, коучей и консультантов по бизнес-планированию, маркетингу, коммерциализации проектов, патентному и авторскому праву.

Команды, прошедшие предварительный отбор, представят свои проекты на суд жюри – авторитетным экспертам и венчурным инвесторам, которые выберут самые перспективные из представленных проектов. Лучшие получают возможность выиграть крупные денежные гранты, а также другие призы от соорганизаторов, но главное, это участие как отмечалось выше в крупнейшей стартап-тусовки Восточной Европы Startup Village – самой яркой и неформальной конференции.

Это важное событие не только для нашего города, но и республики в целом, ведь главная цель Open Innovations Startup Tour – дать возможность специалистам, талантливым предпринимателям и ученым воплотить свои идеи в жизнь! С 2011 года в Якутии работают Технопарк «Якутия», Венчурная компания Якутия, Арктический инновационный центр, частный Венчурный фонд «Норд Венчер», Ассоциация бизнес-ангелов, Ассоциация развития ИТ отрасли, открыты школьные технопарки, выдаются гранты инновационным компаниям. Всё это развивает инновационную экосистему и генерирует инновационные проекты и стартапы, которые примут участие Open Innovations Startup Tour 2017 в Якутске.