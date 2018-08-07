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Происшествия
7 августа 2018, 10:10
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С утреннего пожара в Ленске эвакуировали 4 человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

06 августа 2018 г. в 06.09 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частично расселенный 2-х подъездный жилой дом на улице Нюйская города Ленск Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждено чердачное помещение на пл. 50 кв.м. и нежилая квартира на пл. 70 кв.м. Общая площадь пожара составила 120 кв.м. На ликвидацию пожара привлекалось 12 человек личного состава, 3 единицы техники. Причина, виновный и ущерб устанавливается. Пострадавших нет. Эвакуировано 4 человека

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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