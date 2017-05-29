С «Управдомом» за чистый двор

В Международный день соседей, 26 мая, общественный совет партийного проекта «Управдом» организовал субботник в микрорайоне «Марха» в Якутске. Жители по улице Мелиораторов активно поддержали эту инициативу.

«Для нас это уже не первый субботник в этом году. Благодарю жителей микрорайона, которые дружным коллективом вышли на уборку. Видно, что все соседи знают друг друга давно и готовы поддерживать чистоту своих дворов. Необходимо проводить подобные мероприятия регулярно во всех микрорайонах и дворах нашего города. «Управдом» за чистые дворы!», — отметил координатор проекта в республике, народный депутат Якутии Юрий САДОВНИКОВ.

Принять участие в уборке пришли представители управы под руководством начальника Михаила ЮМАЕВА и члены общественных организаций.

По словам председателя Женсовета Мархи Светланы ТАРАБУКИНОЙ, жители микрорайона ежегодно выходят на уборку территории. Кроме своих дворов они убирают территорию по Намцырскому тракту, откуда вывозят за раз по 300-400 мешков.

За два часа плодотворной работы собрано более ста мешков мусора и посажено двадцать березок по периметру домов.

«Мы собрали очень много пустых пластиковых бутылок, битого стекла, окурков и другого мусора. Грустно видеть, как наши же соседи мусорят возле дома. Если мы не будем поддерживать чистоту, никто за нас этого не сделает», — отмечают участники субботника.

Кроме того члены Общественного совета «Управдом» проконсультировали жителей по вопросам организации советов многоквартирных домов и как назначают их председателей.