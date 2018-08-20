С трапа самолета пассажир попал в полицию

В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на борту самолета следовавшего по маршруту «Депутатский – Якутск» находится пассажир, уличенный в курении на борту самолета.

После приземления на борт воздушного судна прибыли сотрудники транспортной полиции, которые сопроводили правонарушителя в комнату полиции аэропорта «Якутск».

В своем объяснении мужчина указал, что сел на борт воздушного судна после употребления алкогольных напитков, и во время полета испытал сильное желание закурить, для чего зашёл в кабинку туалета.

В комнате полиции правонарушитель полностью признал свою вину.В отношении 39-летнего мужчины составлены протоколы об административном правонарушении по ст.20.21 и ст.6.24 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, со штрафом в размере 500 рублей по каждому протоколу.

Транспортная полиция призывает граждан соблюдать законодательство и правила, установленные на объектах транспортной инфраструктуры, от их соблюдения зависит ваша безопасность.