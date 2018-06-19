С повышением пенсионного возраста мужчины Якутии будут работать до смерти

«Справедливая Россия» выступила категорически против реформы Правительства РФ.

Внедрение законопроекта Правительства РФ о повышении пенсионного возраста подведёт мужчин Якутии к тому, что им придётся работать до самой смерти. Такое мнение озвучил руководитель «Справедливой России» в Госсобрании республики Юрий Григорьев.

Ссылаясь на данные Росстата, народный депутат отметил, что в 62 регионах России мужчины не доживают до 65 лет. Это говорит о том, что значительная часть российских граждан умрёт, так и не дождавшись пенсии.

«В Якутии продолжительность жизни мужчин — 64,9 лет, то есть фактически нашим мужчина Правительство РФ предлагает работать до самой смерти», — обозначил представитель «Справедливой России».

Григорьев выступил категорически против предложения Правительства РФ и добавил, что повышения пенсий, как об этом говорят на федеральном уровне, не будет, что подтверждается простейшей математикой. Если мужчина с пенсией в 10 тысяч рублей уйдёт на пенсию на пять лет позже, он не получит от государства 600 тысяч рублей, женщина потеряет и того больше — 960 тысяч рублей.

Обещанную прибавку к пенсии в размере 1 тысяч рублей депутат Ил Тумэна назвал смехотворной.

«Очевидно, что рынок труда сегодня не готов принять людей в возрасте от 55 до 65 лет. Сегодня трудно устроиться на работу даже в возрасте старше пятидесяти, — акцентировал Юрий Григорьев. — Люди могут остаться вообще без средств существования».

Партия «Справедливая Россия» внесёт на рассмотрение парламента обращение в Госдуму РФ о недопустимости внедрения новой пенсионной реформы.

В Госдуму РФ 16 июня был внесён законопроект о повышении в период с 2019 по 2034 годы пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 63 лет для женщин.