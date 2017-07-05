С победами вернулись алданцы с XII Спартакиады по адаптивным видам спорта

Команда Алданского района в составе 24 человек приняла участие в XII Спартакиаде республики Саха (Якутия) по адаптивным видам спорта, проходившей с 26 по 29 июня в Якутске.
В личном первенстве победителями стали:
Легкая атлетика
1 место 100 м — Бубякина Светлана
1 место 400 м. – Бубякина Светлана
3 место 400 м- Пермяков Сергей
Шоудаун (настольный теннис для слепых)
1 место — Филиппов Артем
Настольный теннис
2 место — Русаков Виктор
3 место — Карташова Елена
Соревнования проводились согласно правилам паралимпийского, сурдлимпийского комитетов, официальных федераций и проходили по 5 группам:
- Лица с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА)
- Лица с нарушением зрения
- Лица с нарушением слуха
- Лица с инвалидностью по общим заболеваниям
- Лица с интеллектуальными нарушениями (спортсмены, проживающие в домах-интернатах и спортсмены, предоставившие справку об окончании специальной (коррекционной) школы 8 вида).
Всего участвовали 832 спортсмена, из 20 районов Республики. Социально- психологическую поддержку соревнующимся оказывали сотрудники филиала ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи» в МО «Алданский район».
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«Спартакиада проводится с целью социокультурной реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта и привлечения внимания государственных и общественных организаций к проблемам инвалидов, — пояснили специалисты Центра социально-психологической поддержки. — Поздравляем спортсменов с успешным выступлением на Спартакиаде. Огромная благодарность администрации МО «Алданский район» за оказанную помощь и финансовую поддержку команды инвалидов».