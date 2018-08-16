С пакетиком марихуаны задержан житель Усть-Алданского района

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела наркоконтроля в Усть-Алданском районе задержан 44 -летний местный житель.

Мужчина подозревается в незаконном хранении наркотических веществ. При личном досмотре подозреваемого сотрудниками полиции при понятых обнаружен и изъят пакет, содержимым которого, согласно результатам экспертизы, является марихуана весом 234 гр.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».