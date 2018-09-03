S&P подтвердило рейтинг Якутии со стабильным прогнозом

20 августа 2018 года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Республики Саха (Якутия) на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом.

Напомним, 26 июня в Якутске состоялся визит аналитиков Международного рейтингового агентства Standard&Poor’s: Екатерины Кенель-Новиковой и Натальи Легеевой.

Рейтинговая встреча состоялась в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) в рамках процедуры по поддержанию кредитного рейтинга и актуализации информации об экономическом и финансовом положении Республики Саха (Якутия).В ходе рейтинговой встречи обсуждены вопросы социально-экономического развития Якутии, исполнения государственного бюджета за 2017 год, прогнозы исполнения бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также вопросы долговой политики.

В феврале Standard&Poor’s подтвердило кредитный рейтинг республики на уровне «ВВ»/ прогноз — «Стабильный». В июне Международное рейтинговое агентство Fitch&Ratings подтвердило кредитный рейтинг Якутии на уровне «ВВВ-«, прогноз — «Стабильный»

Наличие кредитных рейтингов двух ведущих международных агентств повышает доверие финансовых организаций к Республике Саха (Якутия) как надежному заемщику и партнеру, обеспечивающему проведение ответственной бюджетной и долговой политики, а также позволяет инвесторам объективно оценить кредитоспособность Якутии и предприятий государственного сектора экономики республики.