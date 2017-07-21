С октября изменится оплата труда медицинских работников

20 июля Реском профсоюза работников здравоохранения РФ совместно с Минздравом республики провели семинар-совещание по вопросу введения нового Положения об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения РС (Я) для председателей первичных профсоюзных организаций, главных врачей, заместителей по экономике, специалистов по кадровому обеспечению учреждений здравоохранения.

В работе совещания приняли участие представители Федерации профсоюзов Якутии, Минздрава республики, координатор регионального исполкома ОНФ, представитеди Минтруда Якутии и ТФОМС.

Совещание открыла Председатель Рескома профсоюза работников здравоохранения РФ Людмила Корнилова.

«Вот уже два года Реском профсоюза здравоохранения ставит вопрос о повышении базовых окладов медицинских работников. 8 апреля 2015 года приказом Минздрава РС (Я) была организована рабочая группа по совершенствованию системы оплаты труда. За это время был рассмотрен ряд вариантов проектов по оплате труда, проведен огромный пласт работы. В условиях отсутствия дополнительного финансирования увеличить размер окладов возможно только путем нивелирования некоторых стимулирующих выплат.

Новое Положение распространяется на 78,6% от общей численности работников здравоохранения, за исключением прочего медицинского персонала. Пропорции их заработной платы остаются на прежнем уровне, поскольку в настоящее время ведется работа по увеличению фонда оплаты труда работников государственных учреждений РС (Я). По действующему положению об оплате труда структура заработной платы без учета районного коэффициента и северных надбавок состоит из следующих пропорций:

— 26% должностной оклад

— 29% компенсационные выплаты

— 45% стимулирующие.

Введение нового положения не ведет к увеличению уровня оплаты труда, а ведет к увеличению гарантированной части оплаты труда, но и не должно привести к понижению этого уровня. Коэффициенты за непрерывный стаж работы в новом положении снижены на половину. Учтено предложение Рескома профсоюза по коэффициентам за вредные и опасные условия труда. Также по предложению Рескома, ночные доплаты установлены в размере не менее 20%, т.е. приведены в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». Оплата за работу в ночное время (так называемые экстренные часы) установлены в размере 50%.

Оклады в течение нескольких лет практически не поднимались, увеличивалась лишь доля стимулирующих выплат. Такой перекос привел к тому, что у нас в республике одни из самых низких окладов по ДФО, а показатели по среднемесячной заработной плате одни из самых высоких. Наша задача — увеличение гарантированной части заработной платы, за счет изменения компенсационных и стимулирующих выплат. Выполнение «майских указов Президента» по повышению уровня заработной платы должно произойти уже на увеличенные базовые оклады» — резюмировала председатель республиканского профсоюза.

С докладом и пояснениями к новому проекту выступила руководитель планово-экономического департамента Министерства здравоохранения РС (Я) Саргылана Алексеева. «Основными критериями нового Положения об оплате труда является сохранение фонда оплаты труда на уровне 2016 года и недопущения снижения заработной платы, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. В плане поэтапное изменение структуры оплаты труда до рекомендованных, с учетом увеличения фонда оплаты труда, согласно Единым рекомендациям по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год.

При введении Положения об оплате труда медицинских работников должностные оклады увеличатся на 57% для врачебного персонала, 54% для среднего медицинского персонала, и на 57% для младшего медицинского персонала за счет изменения структуры заработной платы. Выплаты стимулирующего характера носят переменный характер и выплачиваются в зависимости от финансовой обеспеченности учреждения и от результата выполнения работ. Решение о введении рекомендуемых выплат стимулирующего характера и условиях их осуществления принимается учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда» — пояснила представитель Минздрава.

Затем формат совещания перешел к вопросам-ответам. Профсоюзы и Минздрав дали разъяснения по существу заданных вопросов.

Новое Положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия) вступает в силу с 1 октября 2017 года.