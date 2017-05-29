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Красота & Здоровье
29 мая 2017, 16:34
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С любовью по жизни…

В Якутске недавно создана компания Вертера. Компания занимается реализацией замечательной продукции изготовленной из экологически чистых морских водорослей, волшебным образом действующих на оздоровление организма человека. Компания Вертера находится на третьем этаже здания гостиницы «Созвездие» вблизи Строительного рынка.

Создала компанию ФЕДУЛОВА Любовь Иннокентьевна – врач со стажем более 50 лет медицинской практики.

Жители Алданского улуса, Иенгры до сих пор помнят очень грамотного, улыбчивого врача терапевта. На практике у молодого главного врача Золотинской больницы было множество вылетов на оленьи пастбища совхоза «Золотинка». Заботливая, добрая, знающая врач, говорящая на их родном эвенкском языке завоевала любовь оленеводов и охотников. К ней шли иногда не только за помощью врача, а просто побеседовать или за советом житейским.

Ей доверяли жизнь. А путь к профессии врача был для нее нелегким. Работала Федулова в клинике в Якутске, а по вечерам ходила в университет на занятия. Что и говорить: трудно совмещать работу с учебой, не каждому это по плечу. Цели достигают обычно только люди с сильной волей. К ним и принадлежит Любовь Иннокентьевна. Специализируясь на терапевтике, она одновременно глубже осваивала и другие отрасли медицинских знаний, которыми охотно делилась потом с фельдшерами, медсестрами, санитарками.

Работая главным врачом Томмотской больницы она построила в 1983 году санаторий-профилакторий «Юбилейный» для работников УППиТ ГОКа Алданслюда. Летом эта здравница использовалась для отдыха мам и детей. А у рабочих появилась прекрасная возможность поправлять здоровье в привычных климатических условиях, не уезжая за тридевять земель на курорты.

В 1988 году под руководством главного врача Любовь Иннокентьевны было построена железнодорожная больница БАМ ЖД станции Томмот.

Это только цифры и факты жизни. А за ними рутинная, ответственная за здоровье и жизнь человека, работа врача. Это выезды на дальние труднодоступные местности, это бесконечные приемы больных без выходных, это бессонные ночи у постели тяжелобольного…

В 2002 году Любовь Иннокентьевна заболела. Диагноз был что говорится очень тяжелый: рак желудка. Оперировали в Якутске. Из-за сложностей постоперационного периода она поехала в Москву в онкоцентр. Известные онкологи г.Москвы помогли ей встать на ноги.
Она вернулась к жизни, чтоб дарить людям радость, чтоб помочь им обрести здоровье, чтоб вернуть больным веру в себя и в свою жизнь.

А самым главным в её жизни были муж Афанасьев Иван Ильич — дальнобойщик, дочь Кэрэ, сын Владимир и бесконечно дорогой человек – внук Рома.

С мужем они были вместе со школьной скамьи. Первую чистую любовь юности они пронесли сквозь всю жизнь, оставаясь верными, преданными друг другу.. Дети выросли, обзавелись семьями. Сын – Владимир Иванович с двумя высшими образованиями: СВФУ – горный инженер, Хабаровск — автодорожник , живет и работает в Алдане. Дочь Кэрэ Ивановна инженер механик связи МВД РС(Я).

А вот внук Рома – всесторонне развитый человек, любимец бабушки, закончил МВТУ имени Баумана. Так же как и бабушка учился в МВТУ и подрабатывал в ЮНИУМ-е МГУ, его курсанты все стали студентами МГУ. Он пишет рассказы, сочиняет стихи, играет на фортепиано, гитаре, сочиняет песни, занимается спортом. А в данное время служит в ВДВ.
Словом Любовь Иннокентьевна – человек энергичный, любящий жизнь, людей, творящий ДОБРО.

И кстати, сегодня у неё Юбилей – исполняется 70 лет. Поздравляя с юбилеем и желая всего самого самого доброго прекрасного в жизни хочу посвятить ей свои стихи о Любви.

Сайдар саргылаах
Сахам сирин поэттара
Ураты айылгалаах
Уус-уран тыллаахтара

Бары бииргэ туойуогун
Ырыа гынан ыллыагын
Биири тэннэ дьуьуйуогун
Хоьоон гынан хоьуйуогун

Сэттэ онноох кустуктаах
Сибэкки ыьыагын кэмигэр
Сири урдунэн дьиэрэйэр
Сайынны оьуокай дуораана

Оьуохайга хоьуйуллар
Олох салганар тутула
Уоллаах кыыс таптала
Ийэ дойдуга таптал

Орто дойдуну тутааччы
Киэргэтэн олорооччу
Улэнэн улуьутээччи
Ага ууьун тэнитээччи

Таптал буоларын умнуман
Таптал уйэлээх буоллун
Таптал таптатар буоллун
Таптал дьоллоох буоллун

Поздравляю с Юбилеем дорогая наша Любовь Иннокентьевна!
Счастья огромного Вам и Вашим близким!

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Источник: Зинаида ИГНАТЬЕВА
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