С любовью к России

Впервые в истории музыкальной культуры Якутии дети из хоровых коллективов республики приняли участие в Праздничном концерте, приуроченном ко дню памяти Кирилла и Мефодия, в Москве на Красной площади. Хоровые коллективы съехались со всей страны для выступления в самом сердце России в составе 1000-голосого хора.

День памяти Кирилла и Мефодия в России впервые отпраздновали 1963 году, когда отмечали 1000-летие создания равноапостольными Братьями кириллицы. В советские годы этот праздник был практически забыт и возрожден спустя почти 100 лет в 90-е годы ХХ века. Ныне его отмечают во всех славянских странах. В настоящее время России День славянской письменности и культуры является государственным праздником. Он является одним из важнейших в истории государственности, так как он объединяет и консолидирует не только славянские народы, но также народы нашей многонациональной страны, письменность которых основана на кириллице.

День славянской письменности открыли глава Русской православной церкви патриарх КИРИЛЛ и заместитель председателя правительство Российской Федерации Ольга ГОЛОДЕЦ. Они говорили об огромном вкладе Кирилла и Мефодия для становления и формирования духовной культуры славянских народов, а также народов, впоследствии связанных с ними тесными культурными контактами.

Концерт открыла Стихира «Земле Русская» и «Многая лета». Задорные мотивы увертюры «Песня о веселом ветре» из кинофильма «Дети капитана Гранта» и «Спортивный марш» на музыку И.Дунаевского и слова В.Лебедева-Кумача сменились одухотворенной мелодией «Прекрасное далёко» И.Е.Крылатова и Ю.Энтина. Большой интерес у зрителей, полностью заполнивших Красную площадь, вызвали прямое включение из Краснодара, во время которого Государственный академический Кубанский казачий хор исполнил песню «Распрягайте, хлопцы, коней». Во время прямого включения из Сербии прозвучало широко известная песня «Тамо далеко» на музыку и слова Дж.Маринковича. Группа «Песняры» сорвала аплодисменты после исполнения своего знаменитого хита «Косил Ясь конюшину». Хор Сретенского монастыря исполнил, получившую широкое признание, песню Игоря Матвиенко «Выйду в поле с конем», а Хор имени Пятницкого представил другой его шлягер — «От Волги до Енисея». Солист Мариинского театра Аскар АБДРАЗАКОВ с молодецкой удалью исполнил русскую народную песню «Вдоль по Питерской». Солист Большого театра Богдан ВОЛКОВ спел песню «Зачарованная даль». За роялем ему аккомпанировала сама автор, энергичная и лучезарная Александра ПАХМУТОВА. Известный российский поэт-песенник Илья РЕЗНИК представил гимн русскому языку, который он сочинил по предложению ректора Государственного института русского языка Маргариты РУСЕЦКОЙ. Гимн был исполнен Академическим ансамблем песни и пляски войск Национальной гвардии РФ.

Большой праздничный концерт завершился дружным исполнением Гимна Российской Федерации и хора «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Впечатляли масштабность, широкий размах и высокий патриотический настрой. Сцену окаймлял поющий партер, участники которого дружно подпевали солистам, вставали и приветствовали артистов с флагами своих регионов.

Дети из далекой Якутии оказались в самом эпицентре музыкальных событий, соприкоснулись с творчеством лучших композиторов и артистов нашей необъятной страны. Слагая со всеми вместе песни, они почувствовали пульс большого светлого праздника и биение своих сердец в самом сердце России.

