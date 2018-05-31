АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
5
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.59
 72.52
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.05.2018, 0:52
Политика
Официально: Первый указ врио главы Якутии
31.05.2018, 0:45
Политика
Фотофакт
Новый пост Егора Борисова
31.05.2018, 0:34
Политика
Экстра
Серия отставок и кадровых назначений от Айсена Николаева
31.05.2018, 0:17
Культура & Образование
С любовью к России
30.05.2018, 22:16
Общество
Общественность о назначении Айсена Николаева врио главы РС(Я)
30.05.2018, 22:08
Культура & Образование
В Ил Тумэне обсудили развитие образования Якутии
30.05.2018, 22:04
Политика
Айсен Николаев обсудил с Егором Борисовым вопросы развития республики
30.05.2018, 21:58
Политика
Перенесено расширенное заседание Совета Ил Тумэна
30.05.2018, 21:32
Культура & Образование
Завершился первый день лесопромышленного форума Якутии
30.05.2018, 21:15
Республика
Паводок–2018: на реке Лена ледоход продвинулся на 160 км
30.05.2018, 18:19
Политика
Эксклюзив
Первая командировка врио главы республики
30.05.2018, 18:16
Политика
Эксклюзив
Первый указ врио главы Якутии
30.05.2018, 18:10
Экономика
31 мая предстоят временные ограничения электроснабжения
30.05.2018, 18:07
Политика
Эксклюзив
О дальнейшем трудоустройстве Егора Борисова
30.05.2018, 18:00
Культура & Образование
Выпускники школ Якутии улучшили показатели сдачи ЕГЭ
30.05.2018, 17:55
Политика
Эксклюзив
Кого Айсен Николаев видит мэром Якутска?
30.05.2018, 17:50
Происшествия
Заключенный обманул жителей Якутии на 1 миллион рублей
30.05.2018, 17:49
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев обещал точечные кадровые изменения в правительстве
30.05.2018, 17:40
Столица
Автобусный маршрут № 124 переходит на летнее расписание
30.05.2018, 17:30
Культура & Образование
Фотофакт
Ольга Подлужная просит поддержать ее на голосовании британского шоу талантов
30.05.2018, 17:20
Культура & Образование
31 мая на площади Ленина пройдет концерт для сбора средств пострадавшим от паводка
30.05.2018, 17:10
Республика
Ущерб от паводка в Якутии превысил один миллиард рублей
30.05.2018, 17:00
Экономика
Эксклюзив
Якутские компании вошли в число лауреатов российской премии в предпринимательстве
30.05.2018, 16:50
Спорт
В Якутске состоится турнир по волейболу памяти Иосифа Николаева 
30.05.2018, 16:40
Республика
Вода из Колымы дошла до центральных улиц Зырянки
30.05.2018, 16:30
Спорт
Александр Чепиков взял серебро Кубка мира
30.05.2018, 16:20
Происшествия
«Нечистая вода»: В Якутске из-за антисанитарии закрыли цех по розливу воды
30.05.2018, 16:10
Спорт
В Якутске пройдет экологический велопробег
30.05.2018, 16:00
Столица
1 июня детей и родителей ждет праздник на площади Орджоникидзе
30.05.2018, 15:50
Желток
Эксклюзив
Знаменитая певица госпитализирована
30.05.2018, 15:40
Происшествия
Прокуратура уличила минспорта Якутии в нарушениях закона
30.05.2018, 15:30
Культура & Образование
Афиша
Анонс
5 и 7 июня состоятся Гала-концерты с участием более 100 музыкантов — выпускников ВШМ
30.05.2018, 15:20
Экология
Минприроды: Ущерб от паводка в колымских районах будет подсчитан после спада воды
30.05.2018, 15:16
Политика
Резонанс
Николай Местников прокомментировал назначение Айсена Николаева
30.05.2018, 15:10
Культура & Образование
В Театре юного зрителя — премьера мюзикла «Кот в сапогах»
30.05.2018, 15:00
Общество
В Якутии стартует телерадиомарафон в помощь пострадавшим от паводка
30.05.2018, 14:55
Желток
Эксклюзив
Якутяне сравнивают новую первую леди с Меланией Трамп
30.05.2018, 14:50
Происшествия
Из-за лесных пожаров в двух районах Якутии введен режим ЧС
30.05.2018, 14:40
Республика
Айсен Николаев встретился с главой ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым
30.05.2018, 14:30
Происшествия
В Усть-Янском районе вынесен приговор в отношении бывшего главы Силянняхского наслега
30.05.2018, 14:20
Спорт
Продолжается Спартакиада ЖДЯ: Кто сильнейший?
30.05.2018, 14:10
Политика
Врио главы Якутии официально представят 31 мая в Зале Республики
30.05.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Интервью
Тамара Васильева: Хороший анестезиолог — это человек решительный и … добрый
30.05.2018, 13:45
Происшествия
233 гектара леса объяты пламенем в Якутии
30.05.2018, 13:30
Красота & Здоровье
10 главных модных трендов лета 2018
30.05.2018, 13:15
Спорт
В Якутске пройдет турнир по скоростной сборке кубика Рубика
30.05.2018, 13:00
Происшествия
Житель Якутска оплатил покупки найденной банковской картой
30.05.2018, 12:57
Политика
Эксклюзив
Александр Подголов о назначении врио главы Якутии: Владимир Путин сделал правильный шаг
30.05.2018, 12:50
Экология
В республике проходит экологическая акция «Чистый берег»
30.05.2018, 12:43
Политика
Утверждена повестка ХХХVII пленарного заседания Ил Тумэна
30.05.2018, 12:40
Общество
Глава Чурапчинского улуса награжден орденом «Полярная звезда»
30.05.2018, 12:32
Политика
Эксклюзив
Владимир Федоров не оставляет свои претензии на Якутск
30.05.2018, 12:30
Финансы
РСХБ – партнер Петербургского международного экономического форума
30.05.2018, 12:29
Происшествия
Фотофакт
В Верхнеколымске подтоплены все социально-важные объекты
30.05.2018, 12:21
Политика
Эксклюзив
Эрнст Березкин заявил об участии в выборах главы республики
30.05.2018, 12:20
Общество
Егор Борисов наградил якутян
30.05.2018, 12:10
Спорт
В Польше внезапно умер чемпион Украины по мас-реслингу
30.05.2018, 12:00
Происшествия
Алкоголь ежегодно убивает около 300 якутян
30.05.2018, 11:57
Политика
Фотофакт
Федот Тумусов в новом кабинете Айсена Николаева
30.05.2018, 11:50
Политика
Эксклюзив
Алиш Мамедов: Айсен Николаев любит свой народ
30.05.2018, 11:45
Желток
Эксклюзив
Якутского предпринимателя поздравляют с приобретением дома в Калифорнии
30.05.2018, 11:40
Культура & Образование
Минобрнауки Якутии: Ситуация по ЕГЭ находится под контролем
30.05.2018, 11:30
Происшествия
Росгвардейцы помогли вернуть угнанную машину хозяину
30.05.2018, 11:25
Желток
Эксклюзив
Алевтина Эверстова хотела отказать Айсену Бурерожденному!
30.05.2018, 11:20
Экономика
Айсен Николаев пообещал не продавать долю в АЛРОСА
30.05.2018, 11:10
Культура & Образование
Анонс
Национальный театр танца приглашает на спектакль «На краю Ойкумены»
30.05.2018, 11:00
Столица
Айсен Николаев официально сложил полномочия главы Якутска
30.05.2018, 10:50
Происшествия
В Мирном подросток подозревается в краже
30.05.2018, 10:50
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев: Рассчитываю, что управлять городом будет человек из нашей команды…
30.05.2018, 10:40
Происшествия
МЧС: В ближайшие сутки уровень воды у Зырянки повысится
30.05.2018, 10:30
Политика
Депутаты гордумы приняли отставку Айсена Николаева с поста мэра Якутска
30.05.2018, 10:20
Происшествия
Бомжи украли одеяло и телевизор
Архив новостей
Культура & Образование
31 мая 2018, 0:17
295

С любовью к России

Впервые в истории музыкальной культуры Якутии дети из хоровых коллективов республики приняли участие в Праздничном концерте, приуроченном ко дню памяти Кирилла и Мефодия, в Москве на Красной площади. Хоровые коллективы съехались со всей страны для выступления в самом сердце России в составе 1000-голосого хора.
День памяти Кирилла и Мефодия в России впервые отпраздновали 1963 году, когда отмечали 1000-летие создания равноапостольными Братьями кириллицы. В советские годы этот праздник был практически забыт и возрожден спустя почти 100 лет в 90-е годы ХХ века. Ныне его отмечают во всех славянских странах. В настоящее время России День славянской письменности и культуры является государственным праздником. Он является одним из важнейших в истории государственности, так как он объединяет и консолидирует не только славянские народы, но также народы нашей многонациональной страны, письменность которых основана на кириллице.
День славянской письменности открыли глава Русской православной церкви патриарх КИРИЛЛ и заместитель председателя правительство Российской Федерации Ольга ГОЛОДЕЦ. Они говорили об огромном вкладе Кирилла и Мефодия для становления и формирования духовной культуры славянских народов, а также народов, впоследствии связанных с ними тесными культурными контактами.
Концерт открыла Стихира «Земле Русская» и «Многая лета». Задорные мотивы увертюры «Песня о веселом ветре» из кинофильма «Дети капитана Гранта» и «Спортивный марш» на музыку И.Дунаевского и слова В.Лебедева-Кумача сменились одухотворенной мелодией «Прекрасное далёко» И.Е.Крылатова и Ю.Энтина. Большой интерес у зрителей, полностью заполнивших Красную площадь, вызвали прямое включение из Краснодара, во время которого Государственный академический Кубанский казачий хор исполнил песню «Распрягайте, хлопцы, коней». Во время прямого включения из Сербии прозвучало широко известная песня «Тамо далеко» на музыку и слова Дж.Маринковича. Группа «Песняры» сорвала аплодисменты после исполнения своего знаменитого хита «Косил Ясь конюшину». Хор Сретенского монастыря исполнил, получившую широкое признание, песню Игоря Матвиенко «Выйду в поле с конем», а Хор имени Пятницкого представил другой его шлягер — «От Волги до Енисея». Солист Мариинского театра Аскар АБДРАЗАКОВ с молодецкой удалью исполнил русскую народную песню «Вдоль по Питерской». Солист Большого театра Богдан ВОЛКОВ спел песню «Зачарованная даль». За роялем ему аккомпанировала сама автор, энергичная и лучезарная Александра ПАХМУТОВА. Известный российский поэт-песенник Илья РЕЗНИК представил гимн русскому языку, который он сочинил по предложению ректора Государственного института русского языка Маргариты РУСЕЦКОЙ. Гимн был исполнен Академическим ансамблем песни и пляски войск Национальной гвардии РФ.
Большой праздничный концерт завершился дружным исполнением Гимна Российской Федерации и хора «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Впечатляли масштабность, широкий размах и высокий патриотический настрой. Сцену окаймлял поющий партер, участники которого дружно подпевали солистам, вставали и приветствовали артистов с флагами своих регионов.
Дети из далекой Якутии оказались в самом эпицентре музыкальных событий, соприкоснулись с творчеством лучших композиторов и артистов нашей необъятной страны. Слагая со всеми вместе песни, они почувствовали пульс большого светлого праздника и биение своих сердец в самом сердце России.

comments powered by HyperComments
Источник: Татьяна ПАВЛОВА-БОРИСОВА, председатель Якутского филиала «Всероссийское хоровое общество», руководитель региональной группы детского хора России от Республики Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
30.05.2018, 9:30
Политика
Эксклюзив
Евгения Михайлова о назначении Айсена Николаева: Опыт у него достаточный
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
28.05.2018, 20:31
Политика
Эксклюзив
Экстра
Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
28.05.2018, 20:30
Политика
Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
30.05.2018

Общественность о назначении Айсена Николаева врио главы РС(Я)

Политика
30.05.2018

Айсен Николаев обсудил с Егором Борисовым вопросы развития республики

Эксклюзив
Политика
30.05.2018

Первый указ врио главы Якутии

Эксклюзив
Политика
30.05.2018

О дальнейшем трудоустройстве Егора Борисова

Эксклюзив
Политика
30.05.2018

Кого Айсен Николаев видит мэром Якутска?

Эксклюзив
Экономика
30.05.2018

Якутские компании вошли в число лауреатов российской премии в предпринимательстве

Резонанс
Политика
30.05.2018

Николай Местников прокомментировал назначение Айсена Николаева

Эксклюзив
Желток
30.05.2018

Якутяне сравнивают новую первую леди с Меланией Трамп