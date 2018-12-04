С картой «Спутник» поездка в автобусе обойдется в 23 рубля

Оплата за проезд в городском автобусе картой «Спутник» составляет 23 рубля.

Жители и гости столицы за проезд на городских автобусах могут производить оплату картой «Спутник», стоимость одной поездки составит 23 рубля.

«Основной идеей при разработке нового продукта для безналичной оплаты проезда было удобство пополнения карты: пополнить карту «Спутник» можно в любое время через мобильные приложения «АСОП» или «АЭБ-Онлайн», установленные на телефон», – отметили в Отделе организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации.

Карта «Спутник» выпускается в формате обычной пластиковой карты и в формате брелока. Приобрести карту «Спутник» можно в кассах и платежных терминала Алмазэргиэнбанка.

Как сообщили в отделе организации и контроля транспортной деятельности, стоимость карты составляет 100 рублей, брелока – 200 р. Оплата проезда картой «Спутник» осуществляется по тарифу «Транспортная карта», то есть проезд на городских автобусах обойдется в 23 рубля.

Более подробно с правилами пользования картой «Спутник» можно ознакомиться на сайтах www.albank.ru и www.edsbus.ru