С какого возраста становится опасно долго спать

Японские ученые выяснили, сколько часов без вреда для здоровья могут спать люди старше шестидесяти лет.

На пожилых людей может влиять как очень долгий сон, так и слишком короткий. Из-за долгого пребывания в постели по ночам у них может постепенно развиться старческая деменция, пишет издание nation-news.ru со ссылкой на зарубежные СМИ. Кроме того, если человек спит больше десяти часов в сутки, для него резко возрастает риск внезапной смерти.

Те же самые риски возникают и в случае, если пожилой человек спит менее пяти часов, предупредили ученые. Если недосыпать, это может закончиться стремительным наступлением возрастного слабоумия.

Таким образом, как заключили авторы исследования, основанного на наблюдении за полутора тысячами добровольцев, оптимальное время для сна по последним данным составляет от пяти до семи часов.