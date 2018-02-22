С какого возраста растить будущих солдат?

Руководитель Регионального отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России в Республике Саха Сергей Черных считает, что с самого юного… И когда первоклассники из 1-го «б» 17 школы стали напрашиваться на посещение музея ДОСААФ, чтобы классно отметить День Защитника Отечества, он с удовольствием согласился. Сергей Георгиевич известен в республике как один из самых активных общественников и воспитателей патриотического сознания у молодежи. В ДОСААФ есть прекрасный музей боевой славы, а еще работают Школа Юнармейца ДОСААФ, детское поисковое объединение «Отважный». Правда, здесь работают больше с подростками. Такие хлопотные малыши музей принимает впервые.

Заведующий музеем ДОСААФ Валерий Корнилов считает, что патриотическое воспитание в 7-8 лет – это рановато.

— Дети такого возраста не осознают всей трагичности военных действий, не способны задуматься над тем, каково приходится солдатам на полях сражений, что за Родину отдают жизни, — сказал Валерий Анатольевич.

Трагичности дети, конечно, не осознали. Баловались, совали свои маленькие носы во все, что только можно. С восторгом трогали, таскали оружие, вещмешок, фотографировались в форме солдат времен Великой Отечественной войны. Единственную каску совершенно «некультурно» вырывали друг у друга. Если кому-то что-то не доставалось, рыдали в три ручья. Но… С каким вниманием и горящими глазами они слушали Сергея Георгиевича, Валерия Анатольевича, которые рассказывали о подвигах наших солдат во времена Второй мировой войны! А как они затерроризировали вопросами общественника Петра Барашкова, организатора сообщества «Танковое братство». Последнее он создает для того, чтобы вернуть в календарь День танкиста и прославить подвиг бронетанковых войск.

Первоклассница Маша Зыкова нашла на стендах фото родного брата прадедушки героя Сталинградской битвы Гаврила Дмитриевича Протодъяконова. Может, малыши и, правда, мало поняли. Но, во всяком случае, многие из них заявили, что это лучший выход, который был у них с классом и уж точно самый лучший День Защитника Отечества, который был в их пока небольшой жизни.