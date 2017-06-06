Свыше 700 дошкольных образовательных организаций действуют сегодня в республике, где трудятся более 7000 педагогов. Министерство образования и науки РС(Я), Институт развития образования и повышения квалификации проводят конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года РС(Я)», берущий начало с 2010 года и ежегодно открывающий новые имена творчески работающих педагогов дошкольных образовательных организаций республики.

Цель конкурса — повышение престижа профессии работников дошкольного образования, выявление и стимулирование воспитателей, достигших высоких результатов в обучении и воспитании, распространение передового педагогического опыта.Семь лучших воспитателей предыдущих конкурсов становились победителями и достойно представляли нашу республику на Всероссийском уровне. В этом году профессиональный конкурс «Воспитатель года» проводится в республике в VIII-й раз под девизом «С добротой в сердце!», и в нем принимают участие 26 педагогов из улусов и Городского округа«город Якутск».

Торжественная церемония открытия республиканского конкурса «Воспитатель года РС(Я) – 2017» состоялась 6-го июня в актовом зале ИРОиПК. Традицию зажжения символа Конкурса – жемчужины,олицетворяющей чистоту и совершенство, зарождающей и формирующей жизнь, защищенной, как в раковине, теплотой и заботой воспитателя,произвел Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель России — 2012» Аркадий Дмитриевич АФОНСКИЙ.

Участников конкурса, победителей муниципального этапа, поздравили директор Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II Галина Ивановна АЛЕКСЕЕВА, доктор педагогических наук, главный специалист отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки РС(Я) Мария Николаевна СЛЕПЦОВА, победитель прошлогоднего конкурса, лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2016» Анна СЕМЕНОВА.

В течение 4-х конкурсных дней профессионализм, мастерство участников будет оценивать Большое жюри, в составе которого — представители Министерства образования, общественных организаций, педагогического сообщества республики.

Конкурс «Воспитатель года»- это настоящий праздник профессионального мастерства, праздник любви к своей профессии, новых идей и интересных открытий!Всех присутствующих на церемонии открытия поздравили трио мужчин Государственного вокального ансамбля «Туймаада»,ученик 5 класса Якутской городской классической гимназии Илья Нагайцев, солисты клуба бального танца «Реверанс» Айана Николаева, Кирилл Дедюкин (рук.Нелли Лилло),воспитанники детских садов №85,№33 «Теремок»,№2 «Олененок» ГО «город Якутск» (рук.Анна Корнилова, Алита Мигалкина,Татьяна Кузьмина).

Итак, началась новая страница славной летописи конкурса «Воспитатель года Республики Саха (Якутия)». Уверены, что этот конкурс откроет новые имена проводников интересных идей, неординарных решений вопросов обучения и воспитания. Пусть на педагогическом небосклоне республики засияют яркие звезды!В добрый путь! Удачи всем!