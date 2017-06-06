АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
15
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.62
 63.81
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.06.2017, 18:29
Столица
Субботник в рамках конкурса «Дружная улица-улица добра»квартале «Наука»
06.06.2017, 18:24
Экология
Позитив
Определены победители республиканских экологических конкурсов
06.06.2017, 18:21
Республика
О сроках монтажа наплавных мостов на ФАД «Вилюй»
06.06.2017, 18:17
Экономика
Конкурс «Я-инженер»: сложный выбор на первом этапе
06.06.2017, 18:10
Столица
Анонс
В Якутске пройдет Гастрономический фестиваль пирогов и пирожков
06.06.2017, 18:08
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутская кукла, сделанная школьницей, признана одной из лучших в России
06.06.2017, 17:38
Столица
Акция «Вызов-кузов!» продолжена в Сайсарах
06.06.2017, 17:33
Культура & Образование
«С добротой в сердце!»
06.06.2017, 17:12
Экономика
Евгений Чекин отметил позитивные моменты деятельности ФАПК «Якутия»
06.06.2017, 17:05
Культура & Образование
В СВФУ выбирают лучших выпускников: отдать свой голос сможет каждый
06.06.2017, 17:01
Столица
7 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
06.06.2017, 16:57
Культура & Образование
Анонс
Каникулы: летняя творческая школа «Кадр» объявляет набор!
06.06.2017, 16:19
Республика
О новых правилах регистрации маломерных судов
06.06.2017, 16:10
Происшествия
Резонанс
Суд наказал обе стороны — участников «гуталиновых» видео
06.06.2017, 16:02
Культура & Образование
Центр «Сосновый бор» посвятил свои занятия творчеству А.С.Пушкина
06.06.2017, 15:47
Республика
Позитив
Удивительная находка хозяина новой усадьбы
06.06.2017, 15:41
Общество
Кросс, посвященный 100-летию Великого Октября и 120-летию Максима Аммосова
06.06.2017, 15:29
Экология
Якутия стала призером международного экологического проекта
06.06.2017, 14:52
Культура & Образование
Северяне отметят Праздник цветения тундры
06.06.2017, 14:47
Спорт
Легкоатлеты борются за путевки на Игры Манчаары в Верхневилюйске
06.06.2017, 14:18
Спорт
Велосипедисты Якутии соберутся на Reactive Bike Fest
06.06.2017, 13:32
Экономика
Оплата взносов на капремонт в прощëные дни сэкономит ваш семейный бюджет
06.06.2017, 12:48
Культура & Образование
Целевая подготовка: Владивосток – кузница кадров для Якутии
06.06.2017, 12:35
Экология
В День эколога активисты собрали с Зеленого луга 80 мешков мусора
06.06.2017, 12:30
Происшествия
В Якутске молодчики ограбили 70-летнюю пенсионерку
06.06.2017, 12:21
Культура & Образование
«Науруз»-2017 посвящен театральному искусству Якутии
06.06.2017, 12:16
Республика
Паводковая обстановка в Якутии  
06.06.2017, 12:00
Культура & Образование
Вниманию журналистов!
06.06.2017, 11:42
Экономика
Энергосбыт: пересмотрен график работы Контакт-центра
06.06.2017, 11:40
Красота & Здоровье
Лариса Андреева: Верю, что якутская национальная одежда войдет в офисный стиль
06.06.2017, 11:21
Экономика
Жаркие скидки в mvm!
06.06.2017, 11:18
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
06.06.2017, 10:41
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение населённых пунктов Ленского района
06.06.2017, 10:36
Происшествия
В Якутии виновные в лесных пожарах привлечены к ответственности
06.06.2017, 10:19
Политика
 Молодые  парламентарии  Якутии  обратились к  Данчиковой  за советом
06.06.2017, 9:39
Финансы
Россельхозбанк поддержит развитие сельского хозяйства Дальнего Востока
06.06.2017, 9:37
Республика
Абитуриент – 2017. Почувствовали серьезность нового шага
06.06.2017, 9:35
Происшествия
В Якутии на таинственных охотников возбуждено уголовное дело
06.06.2017, 9:34
Республика
Юноши прошли школу мужества
06.06.2017, 9:20
Республика
МЧС: в Якутске ожидается порывистый ветер и осадки
06.06.2017, 8:52
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
06.06.2017, 8:45
Культура & Образование
Вопросы интеллектуальной собственности исследователей обсудят в СВФУ
06.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 6 июня 2017
05.06.2017, 23:43
Культура & Образование
Университет на свежем воздухе: стартовал проект «Open. лекции» в городском парке
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
05.06.2017, 21:43
Культура & Образование
Евгения Михайлова в столице Казахстана
05.06.2017, 21:37
Столица
Год добра: В Якутске продолжается третий сезон экологической акции «Вызов-кузов!»
05.06.2017, 21:36
Футуролог
Сельское хозяйство: задачи с решениями
05.06.2017, 21:34
Экология
В Якутске отметили экологические даты
05.06.2017, 18:04
Столица
6 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
05.06.2017, 18:00
Столица
В Якутске появился новый автобусный маршрут №9
05.06.2017, 17:51
Республика
Жителям подтопленной Березовки нужна наша помощь!
05.06.2017, 17:30
Экология
Спасатели рекомендуют: встреча с медведем
05.06.2017, 17:02
Столица
В Якутске волонтеры «Люди добра» провели праздник для детей
05.06.2017, 16:38
Экология
 Уважаемые работники и ветераны природоохранных органов, экологи-активисты!
05.06.2017, 16:33
Культура & Образование
Наш первый фестиваль уличных и клубных танцев «Р.И.Т.М.»
05.06.2017, 16:19
Столица
Семья Габышевых приняла участие в акции «Папа может, сын поможет!»
05.06.2017, 15:42
Происшествия
Утреннее ДТП со смертельным исходом в Якутске
05.06.2017, 15:36
Финансы
Россельхозбанк и правительство Красноярского края поддержат развитие овощеводства в Сибири
05.06.2017, 15:22
Культура & Образование
Анонс
Күнү уруйдуур Ыһыах ырыаларынан алгыстаныҥ!
05.06.2017, 15:14
Культура & Образование
Анонс
«Поколение NEXT-III»: единственный концерт «пекинских» студентов в цирке
05.06.2017, 15:06
Республика
О сроках открытия навигации для маломерных судов
05.06.2017, 15:01
Столица
Год Добра: адресная помощь
05.06.2017, 14:48
Культура & Образование
Заработала «горячая линия» Минобрнауки РС(Я) по вопросам поступления в колледжи и техникумы
05.06.2017, 14:44
Финансы
В рамках ПМЭФ-2017 Россельхозбанк подписал Соглашение о сотрудничестве с правительством Бурятии
05.06.2017, 14:39
Происшествия
Следователи ищут якутян, пострадавших от кредитных потребкооперативов
05.06.2017, 14:36
Республика
В Олёкминском энергорайоне идет ремонтная кампания
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 12:49
Красота & Здоровье
Анонс
В Якутске на научной конференции обсудят вопросы генетики и здоровья
05.06.2017, 12:47
Республика
«Сахаэнерго» начало навигационный завоз топлива
05.06.2017, 12:46
Республика
Фотофакт
На Каскаде Вилюйских ГЭС начались судоходные попуски
Архив новостей
Культура & Образование
6 июня 2017, 17:33
74

«С добротой в сердце!»

Свыше 700 дошкольных образовательных организаций действуют сегодня в республике, где трудятся более 7000 педагогов. Министерство образования и науки РС(Я), Институт развития образования и повышения квалификации проводят конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года РС(Я)», берущий начало с 2010 года и ежегодно открывающий новые имена творчески работающих педагогов дошкольных образовательных организаций республики.

Цель конкурса — повышение престижа профессии работников дошкольного образования, выявление и стимулирование воспитателей, достигших высоких результатов в обучении и воспитании, распространение передового педагогического опыта.Семь лучших воспитателей предыдущих конкурсов становились победителями и достойно представляли нашу республику на Всероссийском уровне. В этом году профессиональный конкурс «Воспитатель года» проводится в республике в VIII-й раз под девизом «С добротой в сердце!», и в нем принимают участие 26 педагогов из улусов и Городского округа«город Якутск».

Торжественная церемония открытия республиканского конкурса «Воспитатель года РС(Я) – 2017» состоялась 6-го июня в актовом зале ИРОиПК. Традицию зажжения символа Конкурса – жемчужины,олицетворяющей чистоту и совершенство, зарождающей и формирующей жизнь, защищенной, как в раковине, теплотой и заботой воспитателя,произвел Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель России — 2012» Аркадий Дмитриевич АФОНСКИЙ.

Участников конкурса, победителей муниципального этапа, поздравили директор Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II Галина Ивановна АЛЕКСЕЕВА, доктор педагогических наук, главный специалист отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки РС(Я) Мария Николаевна СЛЕПЦОВА, победитель прошлогоднего конкурса, лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2016» Анна СЕМЕНОВА.

В течение 4-х конкурсных дней профессионализм, мастерство участников будет оценивать Большое жюри, в составе которого — представители Министерства образования, общественных организаций, педагогического сообщества республики.

Конкурс «Воспитатель года»- это настоящий праздник профессионального мастерства, праздник любви к своей профессии, новых идей и интересных открытий!Всех присутствующих на церемонии открытия поздравили трио мужчин Государственного вокального ансамбля «Туймаада»,ученик 5 класса Якутской городской классической гимназии Илья Нагайцев, солисты клуба бального танца «Реверанс» Айана Николаева, Кирилл Дедюкин (рук.Нелли Лилло),воспитанники детских садов №85,№33 «Теремок»,№2 «Олененок» ГО «город Якутск» (рук.Анна Корнилова, Алита Мигалкина,Татьяна Кузьмина).
Итак, началась новая страница славной летописи конкурса «Воспитатель года Республики Саха (Якутия)». Уверены, что этот конкурс откроет новые имена проводников интересных идей, неординарных решений вопросов обучения и воспитания. Пусть на педагогическом небосклоне республики засияют яркие звезды!В добрый путь! Удачи всем!

comments powered by HyperComments
Источник: Д.Санникова, отдел по связям с общественностью ИРОиПК
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2017, 1:18
Желток
Видео
Эксклюзив
«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна
02.06.2017, 15:46
Происшествия
Скандал
На ВИП-рыбалку, вылившуюся в уголовное дело, ездил первый зампред правительства Якутии
02.06.2017, 11:36
Происшествия
Видео
Экстра
В Якутске на гендиректора корпорации возбуждено уголовное дело
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
31.05.2017, 23:57
Политика
Сенсация
Ил Тумэн разгласил персональные личные данные известных якутян
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
03.06.2017, 17:57
Происшествия
Экстра
Афанасий Максимов: Мой дом подожгли!
05.06.2017, 12:42
Происшествия
Экстра
Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова
02.06.2017, 14:07
Колонка
Анонс
Бизнес-леди Марианна Андреева открыла для себя секрет построения бизнеса без кредитов
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Культура & Образование
06.06.2017

Якутская кукла, сделанная школьницей, признана одной из лучших в России

Эксклюзив
Происшествия
05.06.2017

Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток

Эксклюзив
Желток
05.06.2017

Куда пойдет уволенный замминистра?

Экстра
Происшествия
05.06.2017

Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова

Красота & Здоровье
05.06.2017

Тумусов внес в Госдуму проект закона об обеспечении здоровья детей

Происшествия
05.06.2017

Имениннику в кафе нанесен смертельный удар

Позитив
Культура & Образование
05.06.2017

Энциклопедия «Животные Якутии» от «Бичик» удостоена высокой награды всероссийского конкурса «Малая Родина»

Резонанс
Политика
05.06.2017

Виктор Федоров озадачил федералов