С Днём физкультурника, Якутия!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) сердечно поздравляем вас с Днём физкультурника!

Ежегодно в Якутии растет число тех, кто систематически занимаются физкультурой и спортом, особенно среди молодежи. Развивается профессиональный и массовый спорт. Растет посещаемость спортивных залов и секций, пользуются популярностью новые виды спорта. Сегодня каждый понимает насколько важно вести здоровый образа жизни, быть энергичным и физически активным.

В республике многое делается для того, чтобы у каждого жителя была возможность заниматься спортом. В городах и селах строятся спортивные залы и стадионы, культурно-спортивные комплексы. Действуют детские и юношеские секции, физкультурно-оздоровительные группы для людей старшего возраста. Большой популярностью пользуются спортивно-массовые мероприятия, любительские и семейные соревнования.

Уверены, что спортивное движение в регионе будет развиваться и дальше, все больше жителей нашего северного края будут систематически заниматься физкультурой и спортом.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрого духа, энергии и хорошего настроения! Счастья, благополучия и успеха.