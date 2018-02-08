С Днем Святого Валентина в «Камельке» пройдет беспроигрышная лотерея

Ко Дню Святого Валентина во всех магазинах «Камелек» каждый покупатель, купивший посуду «Камелек» от 500 рублей имеет возможность поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Участвовать можно столько раз, сколько вы посетите наши магазины и купите посуду “Камелек” в период с 12 февраля по 14 февраля 2018 г. СРЕДИ ПРИЗОВ ✅ Хит Камелька — Оладницы ✅ Кружки, чашки ✅ Браслеты с сердечками ✅ Колокольчики для дома ✅ Фарфоровые ложки ✅ Календари на 2018 год ✅ и многое другое А также в компании «Камелек» действует доставка подарков ко Дню всех влюбленных Тел 74-74-09 Адреса магазинов: Проспект Ленина, 36 ТВЦ СахаЭкспоЦентр, 2 этаж ТЦ Айсберг, 2 этаж ТРК «Азия», 1 этаж Крестьянский рынок, 1 этаж ТВЦ ОптимистПроф, 2 этаж comments powered by HyperComments Источник: ТПК "Камелек"

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