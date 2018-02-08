С Днем Святого Валентина в «Камельке» пройдет беспроигрышная лотерея

Ко Дню Святого Валентина во всех магазинах «Камелек» каждый покупатель, купивший посуду «Камелек» от 500 рублей имеет возможность поучаствовать в беспроигрышной лотерее.
Участвовать можно столько раз, сколько вы посетите наши магазины и купите посуду “Камелек” в период с 12 февраля по 14 февраля 2018 г.
СРЕДИ ПРИЗОВ
✅ Хит Камелька — Оладницы
✅ Кружки, чашки
✅ Браслеты с сердечками
✅ Колокольчики для дома
✅ Фарфоровые ложки
✅ Календари на 2018 год
✅ и многое другое
А также в компании «Камелек» действует доставка подарков ко Дню всех влюбленных
Тел 74-74-09
Адреса магазинов:
Проспект Ленина, 36
ТВЦ СахаЭкспоЦентр, 2 этаж
ТЦ Айсберг, 2 этаж
ТРК «Азия», 1 этаж
Крестьянский рынок, 1 этаж
ТВЦ ОптимистПроф, 2 этажcomments powered by HyperComments
Источник: ТПК "Камелек"