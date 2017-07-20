С днем рождения «Сосновый бор»!

Как известно, все хорошее закладывается в детстве. От кропотливого труда организации зависит дальнейший путь ребенка, его подготовленность к жизни, отношение к окружающему миру. Открывая детям безграничный мир знаний, отдавая свою любовь, обучая их добру и справедливости и приобщая к прекрасному, вот уже пять лет круглый год в стенах Центра «Сосновый бор» звучит веселый детский смех, внедряются и реализуются оздоровительные и образовательные программы, отдыхают тысячи ребятишек со всех концов республики, регионов России и зарубежных стран.

В течение пяти лет Центр стал местом координации и организации отдыха и оздоровления детей республики. Высокопрофессиональный коллектив предоставляет ребятам качественный отдых и оздоровление, квалифицированные педагоги обучают творить, фантазировать, размышлять с использованием новых эффективных образовательных технологий. Ежегодно Центр проводит около 14 профильных смен различной направленности с общим охватом более 3000 детей в год. Стали традиционными и наиболее популярными среди детей такие смены, как «Дети Арктики», «Моя республика», «Олонхо в моей жизни», «Я — инженер» и другие. Благодаря активному сотрудничеству с образовательными, научными и другими учреждениями Якутии, России и зарубежных стран Центр создает прочный фундамент для успешного осуществления проектов, направленных на внедрение международного передового опыта, улучшение качества жизни якутян, сохранение культурного наследия, развития образования и науки. Каждая профильная смена проводится в тесном сотрудничестве с разными ведомствами: Министерство охраны природы РС (Я), Министерство по делам молодежи РС (Я), Государственная инспекция дорожного движения, Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения по РС (Я), Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Высшая школа музыки, Единое детское движение по эгидой Главы РС(Я), Детское добровольное экологическое движение Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» и др.

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра является реализация миссии «UNESCO». Результатом сотрудничества ассоциированных школ ЮНЕСКО стало уже традиционным проведение Международной смены «Я – гражданин Мира», где принимают участие талантливые, творческие, активные ребята со всей республики, из разных регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Являясь членом Ассоциированных школ Международного бакалавриата, Центр «Сосновый бор» внедряет в дополнительное образование элементы стандартов международных программ.

Талант педагогов Центра отмечен ведущими экспертами – представителями российского и зарубежного педагогического сообщества, руководством Офиса организации Международного бакалавриата по региону Африка, Европа и Ближний Восток. Высокие результаты и показатели научно- исследовательской деятельности сотрудников, их публикационная активность, стремление делиться накопленным опытом с коллегами способствуют развитию теории педагогической науки, разработке, совершенствованию и внедрению на практике инновационных технологий обучения и воспитания, направленных на формирование широко мыслящих, гармонично развитых, способных к постоянному саморазвитию граждан планеты, готовых изменить мир к лучшему. Стратегия развития Центра предопределила и обусловила спрос на рынке образовательных услуг Российской Федерации на магистерские программы в области международного образования. Исходя из этого, на базе Пермского государственного гуманитарно- педагогического университета, совместно с организацией Международного бакалавриата создана и официально признана на международном уровне единственная на территории стран СНГ магистерская программа по направлению подготовки «Международный бакалавриат». Подготовлено к защите в декабре 2017 года 15 магистерских диссертаций, авторами которых является педагогический коллектив Центра «Сосновый бор».

Оглядываясь назад, можно увидеть, что достигнуты многие вершины в области оздоровления, завоеваны новые ниши в образовательном пространстве республики, поэтому вдвойне приятнее делиться радостью с теми, кто тебе дорог! И вот настал день, который все ждали, с трепетным волнением и искренней радостью!

Украшенный шарами стадион Центра приветливо встретил детей, гостей, сотрудников и всех друзей на свой чудесный праздник. Мероприятие началось с театрализованного представления, которое поведало всем тайну возникновения Центра «Сосновый бор». Три стихии, олицетворяющие воду, Солнце и землю, объединили все свои силы для того, чтобы сотворить новую планету- Планету детства. Три стихии символизируют также и круглогодичность – Центр является единственным в республике круглогодичным учреждением отдыха и оздоровления детей. Далее дети исполнили вальс, закружившись в ритме романтичной мелодии под чарующие звуки флейты и скрипки.

Как известно, ядром организации являются его сотрудники -самоотверженные, трудолюбивые, ответственные, академически честные и открытые душой. Так, коллектив Центра исполнил зажигательный флешмоб, который не оставил равнодушным ни одного человека в зрительном ряду.

Директор Центра Яна Николаевна Иванова в своей приветственной речи поблагодарила Главу Республики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова, правительство Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), органы исполнительной власти за огромный вклад в развитие системы отдыха и оздоровления детей республики. «Подводя сегодня итоги, мы намечаем новые перспективы для дальнейшего развития. И мы очень рады, что Центр «Сосновый бор» дарит детям улыбки, радость и незабываемые воспоминания!»

Самые яркие звезды якутской эстрады украсили торжество, а венцом праздничного мероприятия стал запуск шаров в небо. Все дети загадали свои самые заветные желания, которые, мы надеемся, обязательно исполнятся! С днем рождения, любимый Центр «Сосновый бор»!

Было сказано много теплых пожеланий в адрес Центра от почетных гостей, вместе с которыми было проведено много профильных смен, разработано много новых программ оздоровительного и образовательного направления.



