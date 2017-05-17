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17 мая 2017, 16:32
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С Днем рождения родной театр!

19 мая — особенная дата для республиканского театра актера и куклы; в этот день театр празднует свой День рождения! Зарождение театра кукол на нерюнгринской земле произошло в 1985 году. Первый состав кукольного театра состоял в основном из выпускников Свердловского театрального училища, приехавших в Нерюнгри вместе со своим преподавателем Э.Б. ЕРЕМЕЕВЫМ. Именно он поставил первый спектакль по пьесе В. Коростылёва «О чём рассказали волшебники», это он учил актёров оживлять кукол. Много лет отдал театру заслуженный артист Якутии Ф. Ф. Потапов. Он возглавил якутскую национальную труппу театра, которая состояла из выпускников Щепкинского училища.

В этом году, День рождения любимого театра решено было отметить по домашнему, собравшись всем коллективом в уютном фойе театра. В программе праздничного вечера масса веселых игр и викторин, шуточные поздравлений от коллег, здесь каждый присутствующий сможет погрузиться в атмосферу радости и озорства, так свойственного актерам – кукольникам. Именно в этот день администраторы и бутафоры на пару часов превратятся в магов и чародеев, а секретарь и костюмер исполнят своим друзьям забавные частушки и примут участие в творческих номерах. А в завершении праздника всех участников ожидает – большой, сладкий подарок — праздничный пирог с брусникой, любезно испеченный умелым кулинаром — реквизитором Ларисой Михайловной ПИСЬМЕННОЙ. В общем, вечер обещает быть необычным и, безусловно, очень интересным!

В День рождения любимого театра – приносим свои поздравления и наилучшие пожелания коллегам, работникам театра! Ведь кто, кроме самих театралов, бутафоров, костюмеров и других служителей Мельпомены знает, сколько пущено физических и душевных сил на это сложное и любимое дело!?

В День рождение театра мы с удовольствием хвалим наших артистов, художников за их прекрасный, волшебный труд, который выше всех похвал, и плодами которых лакомятся зрители!

Желаем всем нам больше сил, вдохновения и разнообразных возможностей на пути к всемирной известности!!!

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Источник: Зав.лит.частью Наталья Строева, АУ Театр актера и куклы РС (Я)г.Нерюнгри
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