С днем рождения, Камелек! Вместе с 2005 года! Презентация якутской керамики!

С 3 сентября в сети магазинов «Камелек» идет акция среди покупателей, разыгрываются ценные подарки. В эту пятницу, 7 сентября состоится торжественный розыгрыш.

Среди множества призов Вы можете выиграть СУПЕР ПРИЗ – эксклюзивный чайный сервиз на 6 персон из летней коллекции 2018.

Торопитесь стать участником акции! Вам необходимо просто прийти в один из наших магазинов «Камелек» и совершить покупку на любую сумму! И все!

В этом сезоне «Камелек» радует своих покупателей новинками. В день рождения компании Вас ждет презентация якутской керамики «КАМЕЛЕК-КЕРАМИКА-2018». Керамика собственного производства – статуэтки, сувенирная продукция, шкатулки и многое другое!

Также только в этот день – 7 сентября компания «Камелек» дарит Вам СКИДКУ -30% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ!

Розыгрыш будет проходит 7 сентября с 12.00 ч. по адресу ЛЕНИНА, 36. А также розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире инстаграм-аккаунта @kamelek888

Ждем все по адресам:

Проспект Ленина, 36

ТЦ Айсберг, 2 этаж

Крестьянский рынок, 1 этаж

ТРК Азия, 1 этаж

Инстаграм: @kamelek888

Сайт: kamelek.su