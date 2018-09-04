С днем рождения, Камелек! Вместе с 2005 года! Презентация якутской керамики!

С 3 сентября в сети магазинов «Камелек» идет акция среди покупателей, разыгрываются ценные подарки. В эту пятницу, 7 сентября состоится торжественный розыгрыш.
Среди множества призов Вы можете выиграть СУПЕР ПРИЗ – эксклюзивный чайный сервиз на 6 персон из летней коллекции 2018.
Торопитесь стать участником акции! Вам необходимо просто прийти в один из наших магазинов «Камелек» и совершить покупку на любую сумму! И все!
В этом сезоне «Камелек» радует своих покупателей новинками. В день рождения компании Вас ждет презентация якутской керамики «КАМЕЛЕК-КЕРАМИКА-2018». Керамика собственного производства – статуэтки, сувенирная продукция, шкатулки и многое другое!
Также только в этот день – 7 сентября компания «Камелек» дарит Вам СКИДКУ -30% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ!
Розыгрыш будет проходит 7 сентября с 12.00 ч. по адресу ЛЕНИНА, 36. А также розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире инстаграм-аккаунта @kamelek888
Ждем все по адресам:
Проспект Ленина, 36
ТЦ Айсберг, 2 этаж
Крестьянский рынок, 1 этаж
ТРК Азия, 1 этаж
Инстаграм: @kamelek888
Сайт: kamelek.su
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