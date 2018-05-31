С 2019 года в мас-рестлинге будет введен допинг-контроль

С 2019 года ожидается введение антидопингового контроля в мас-рестлинге, заявил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Якутии Михаил Гуляев.

Напомним, чемпионат России по мас-рестлингу в мае впервые принял город Нальчик. На помост вышли 123 атлета из 22 регионов России. Сборная Якутии в очередной раз стала лидером в неофициальном командном зачете.

«Мы провели заседание президиума Всероссийской федерации мас-рестлинга, обсудили ряд важных вопросов, в том числе введение антидопингового контроля. Начиная с 2019 года, на чемпионатах России, Европы и мира спортсмены будут проверяться на употребление запрещенных препаратов», — сообщил вице-премьер Якутии, президент Всероссийской федерации мас-рестлинга Михаил Гуляев.

В этом виде спорта допинг-контроль никогда ранее не проводился. Однако в Якутии подобные меры обсуждают в течение пяти лет.