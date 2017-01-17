С 17 января увеличина грузоподъемность ряда автозимников

Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» от 17 января 2017 года увеличена грузоподъемность до 30 тонн на ледовой переправе Кангалассы-Соттинцы.

Приказом КП РС(Я) «Дороги Арктики» с 17 января 2017 года повышена грузоподъемность до 30 тонн на автозимнике «Арктика» на автозимнике Бурустах — Сасыр — Угольное — Зырянка — Усун-Кюель, также открыт участок 166-й километр автодороги «Верхоянье» — Томтор — Суордах автозимника «Себян» для автотранспорта весом до 15 тонн.