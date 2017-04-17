Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» с 17 апреля 2017 года закрыты ледовые переправы Хатассы-Павловск и Кангалассы — Соттинцы. На сегодняшний день закрыты участки 0+000 км — км 300+000 автозимника «Кобяй» в Горном и Кобяйском улусах, Ленск-Хамра автодороги «Умнас», 507-й км -автодороги «Вилюй» — п.Мукучи — с.Кобяй автодороги «Лючинская», участок «Батамай — Сегян-Кюель — Суордаах — Дулгалаах — 127-й км автодороги «Верхоянье» автодороги «Себян», Бирюк — Нижняя Нюя автодороги «Умнас», Вилюйск — Жиганск автодороги «Эдьигээн», г.Ленск — с.Хамра автодороги «Умнас», Саныяхтах — Солянка и с.Улахан-Ан — Саныяхтах автодороги «Умнас».

Во избежание возникновения опасных для жизни ситуаций, обращаем внимание перевозчиков соблюдать установленную грузоподъемность на ледовых переправах и автозимниках. Приказы о понижении грузоподъемности и закрытии автозимников можно найти на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) по адресу: https://mintrans.sakha.gov.ru/departament-dorozhnoj-sluzhby во вкладке «Понижение грузоподъемности, закрытие автозимников 2017 год».