С 15 апреля закрыт ледовый автозимник «Якутск-Нижний Бестях»

ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о том, что в целях обеспечения безопасности пользователей автомобильных дорог, с 15 апреля текущего года закрыты ледовые переправы автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» (км 660 «Верхневилюйск», км 807 «Кюндядя», км 956 «Устье» и км 1049 «Крестях», км 752 «Жархан») и ледовый автозимник через реку Лена «Якутск-Нижний Бестях» автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-504 «Колыма».

Во избежание несчастных случаев, просим воздержаться от несанкционированного выезда транспортных средств на закрытые ледовые переправы.