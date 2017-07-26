С 11 августа начнет работу «Школьный базар»

По направлению «Якутск — город возможностей» Года добра, с 11 августа по 3 сентября, на Комсомольской площади города Якутска будет работать традиционная ярмарка «Школьный базар».

Торжественное открытие ярмарки состоится 11 августа в 12.00 часов.

Организацией ярмарки занимается Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска.

«Здесь будет представлен широкий ассортимент школьных и канцелярских принадлежностей, школьной формы, детской и подростковой одежды, обуви, рюкзаков, ранцев, учебников и многое другое. Все крупные специализированные предприятия и магазины города Якутска подали заявки на участие в ярмарке. Свои заявки также подают индивидуальные предприниматели. В этом году планируем организовать 170 торговых мест», — рассказывает главный специалист отдела потребительского рынка Наталья Слепцова.

28 июля в 11.00 часов в Большом зале Окружной администрации города Якутска для всех заявленных участников «Школьного базара» будет проведена встреча с организаторами для разъяснения организационных моментов, соблюдения Положения о проведении ярмарки, консультаций.