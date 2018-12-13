С 1 января вступает в силу новый порядок ценообразования на электроэнергию

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1496 от 08.12. 2018 г. с 1 января 2019 года на территории Центрального и Западного энергорайонов Республики Саха (Якутия) вступает новый порядок ценообразования на электроэнергию (мощность).

Для потребителей, за исключением населения и потребителей к нему приравненных, вводятся 6 ценовых категорий, каждая из которых имеет особенности. Объединяет их отсутствие конечной цены. Она будет рассчитываться ежемесячно на основе формул и составляющих, утвержденных Государственным комитетом по ценовой политике РС (Я).

Ценовые категории различаются условиями применения тарифа на услуги по передаче электроэнергии и принципам расчета её стоимости. Потребитель осуществляет выбор ценовой категории самостоятельно.

Допускается изменение в пределах периода регулирования в рамках выбранного варианта расчета на услуги по передаче электроэнергии: между четвертой и шестой ценовыми категориями, а также между первой, второй, третьей и пятой ценовыми категориями. Гарантирующий поставщик производит расчеты с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором направлено уведомление, но не ранее даты, когда были допущены приборы учета, позволяющие измерять объемы потребления по зонам суток (переход к второй ценовой категории), почасовые объемы потребления (переход к третьей-шестой ценовой категории).

«В предстоящий период Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия) должен утвердить составляющие для ценовых категорий. С момента их опубликования потребитель выбирает категорию, которая его устраивает. Об этом он обязан уведомить Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» в течение одного месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии», – отметила директор Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго Наталья Корягина.