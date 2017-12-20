С 1 января тарифы на железнодорожные перевозки по Якутии снизятся в среднем на 75%

В 2018 году начнется работа по завершению строительства участка железной дороги Томмот – Нижний Бестях. Также АК «Железные дороги Якутии» выравняет тарифы на перевозки со среднероссийскими.

«Надо сказать, что благодаря работе главы и правительства республики, компании «Железные дороги Якутии», депутатов Госдумы на федеральном уровне уже есть хорошие подвижки», — отметил на пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Семен Винокуров.

Глава ведомства напомнил, что 5 декабря было подписано мировое соглашение между Росжелдором и Инжиниринговой компанией «Трансстрой» по расторжению контракта. Сегодня идет работа по корректировке проектной документации. При получении результатов Госэкспертизы будет проведен конкурс на завершение пускового комплекса Томмот — Нижний Бестях по федеральной целевой программе.

«Средства предусмотрены. Это – порядка 2 млрд рублей», — добавил Семен Винокуров.

Второй прорывной для республики момент — имеется поручение премьера РФ о выравнивании тарифов железнодорожных перевозок со среднероссийскими. В настоящее время прорабатываются вопросы по инфраструктуре ЖДЯ, подвижному составу и компенсации выпадающих доходов регионального перевозчика за счет средств РЖД.

«Важно, что эта тарифная политика распространяется на участок Томмот – Нижний Бестях после его ввода в постоянную эксплуатацию. Думаю, до станции Нижний Бестях мы завершим работы в 2018 году. И уже с 2019 года введем железную дорогу в постоянную эксплуатацию со среднероссийскими тарифами», — заключил министр.

Вместе с тем, правительство республики продолжает работать по вопросам увеличения провозной способности железнодорожной линии Беркакит – Томмот. С помощью внедрения автоматических систем управления, реконструкции и модернизации объектов и инфраструктуры удалось повысить результативность участка до 6 млн тонн в год и реализовать проект Инаглинского угольного комплекса.

В комментарии генеральный директор АК «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин отметил, что среднероссийские тарифы в компании установят с начала 2018 года. В среднем снижение составит 75% в зависимости от номенклатуры груза.

«Снижение тарифов одной структуры за счет общесетевых происходит впервые в стране. Пока есть определенные трудности, но я могу сказать, что с 1 января все потребители Якутии повезут груз по сниженным ценам», — подчеркнул глава ЖДЯ.