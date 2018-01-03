С 1 января минимальный размер оплаты труда в Якутии увеличился

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Российской Федерации составил 9 489 рублей – это 85% от величины прожиточного минимума.

Это стало возможным вступлению в силу норм нового Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения», разработанного и принятого по поручению Президента РФ Владимира Путина об этапном приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму.

А в начале декабря Конституционный Суд Российской Федерации принял своё решение, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда и минимальная заработная плата в субъектах не включает в себя северные коэффициенты. Соответственно, если к сумме применить районный коэффициент и северные надбавки, то размер МРОТ будет существенно увеличен.

С учётом коэффициентов и северных надбавок минимальный размер оплаты труда в Якутии в 2018 году увеличится на 6 тысяч рублей и составит в среднем 24 тысячи рублей.

«Это очень серьёзный шаг в борьбе с бедностью в нашей стране. Такое решение действительно окажет серьёзную материальную помощь, изменит ситуацию по заработной плате с точки зрения повышения доходов, особенно тех, кто получает маленькую заработную плату», – отметил заместитель председателя Правительства РС (Я) Алексей Дьячковский.

Согласно новому Федеральному закону, к 1 января 2019 года МРОТ должен быть доведен до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения.

Вице-премьер напомнил, что решение о приравнении минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму принят в Якутии ещё в 2014 году. «Глава республики Егор Борисов вопрос борьбы с бедностью ставит давно. В апреле текущего года Ил Дархан издал указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Республике Саха (Якутия)», который позволяет оказывать более существенную материальную помощь и адресную социальную поддержку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации», – подчеркнул Алексей Дьячковский.