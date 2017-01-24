С 1 января 2017 г. услуги ГИБДД стали дешевле на 30%

В связи с вступлением Федерального закона от 30.11.2016г. № 402- ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» появилась возможность получения государственных услуг дешевле на 30%. Согласно изменениям размеры государственной пошлины, установленные за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учётом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о совершении указанных действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Владельцы автомобилей могут серьезно сэкономить на госпошлине при подаче заявления на получение государственных услуг при регистрации транспортных средств или получения водительского удостоверения.

Для облегчения взаимодействия граждан и Госавтоинспекции и упрощения процесса получения гражданами государственных услуг функционирует единый портал государственных и муниципальных услуг. Он не только обеспечивает доступ к справочным сведениям о существующих государственных и муниципальных услугах, но и осуществляет предоставление этих услуг в электронной форме.

Ежедневно портал государственных услуг упрощает взаимодействие граждан с Госавтоинспекцией, делает его более простым и приятным.

Регистрация и аутентификация на портале может быть осуществлена несколькими способами:

с получением пароля посредством заказного письма, отправленного «Почтой России»;

по USB-ключу или смарт-карте, выдаваемых при личном визите в центр продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком»;

с помощью приобретения квалифицированного сертификата и средства электронной подписи;

с помощью универсальной электронной карты.

При любом способе получения доступа к порталу пользователь проходит аутентификацию и подтверждает свою личность, после чего получает доступ к своей персональной информации.

Среди преимуществ использования государственных услуг в электронном виде является круглосуточная доступность, возможность получение услуги из любого удобного для вас места, доступность сервисов по регистрационным данным портала, отсутствие очередей, экономия времени заявителей (получателей государственных услуг), отсутствие необходимости ждать письменного подтверждения, информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению и многие другие.

В месяц через портал в электронном виде органами ГИБДД оказывается более 3700 государственных услуг по вопросам регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

По итогам 12 месяцев 2016 года обратилось более 26 500 заявителей по линии Госавтоинспекции, получили услуги почти 48% населения, для сравнения в 2015 году было всего 1291 заявитель. Ежегодно количество посетителей и граждан, использующих портал государственных услуг, увеличивается.

В межрайонном регистрационно- экзаменационном отделе ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) в г. Якутске выделен день недели- понедельник для тех граждан, которые подали заявление по регистрации автомототранспортных средств через портал государственных услуг, так как в этот день граждане по «живой» очереди не принимаются.

Также, используя этот сайт, Вы можете подать заявление в другие органы МВД на получение таких услуг, как разрешение на получение оружия по линии лицензионно- разрешительной работы, наличие (отсутствие) судимости, а также портал предоставляет возможность оплаты административных штрафов и задолженностей в режиме онлайн. Тем самым заявление о предоставлении государственных услуг можно подать практически, не выходя из дома или не покидая рабочего места.

Также напоминаем, что с 1 февраля 2017 года, согласно постановлению Правительства РФ от 3 августа 2016 года №755 о расширении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров, заказать и получить водительское удостоверение взамен утерянного или украденного, а также по истечению срока действия можно будет во всех МФЦ по Республике.