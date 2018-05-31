С 1 июня открывается навигация для маломерных судов в Якутске и районах

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) издан приказ, которым установлен срок открытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, и их выход на водные объекты после окончания ледохода (очистки водного объекта ото льда), на территориях ряда муниципальных улусов (районов).

Разрешено с 1 июня 2018 года использовать маломерные суда в Нерюнгринском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Горном, Таттинском (река Алдан), Усть-Алданском, Томпонском, Намском, Кобяйском, Мирнинском (Вилюйское водохранилище), Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Вехнеколымском улусах (районах), в городских округах Якутск, Жатай.