С 1 июля подорожает проезд в автобусах

Проезд в общественном транспорте в Якутске повысится с 1 июля этого года. При оплате наличными он составит 30 рублей, передает телеканал«Якутия 24».

Многие горожане, конечно, недовольны. Повышение цен всегда будоражит население. Вместе с тем, отметим, что на 5 рублей дорожает проезд в общественном транспорте только за наличный расчет. А вот стоимость проезда по проездным билетам сильно не изменилась.

«Проездной билет на 60 поездок со сроком 30 дней будет стоить 1000 рублей, цена одной поездки по нему составит 16 рублей 60 коп. А стоимость проездного билета на 60 дней останется прежней — 1100 рублей, цена одной поездки составит 18 рублей 33 коп. Проездной билет на 40 поездок будет стоить 800 рублей — одна поездка 20 рублей. Также можно будет приобрести 20 поездок со стоимостью 450 рублей — это 22,5 рубля за один проезд», — сказал директор МУП «ЯПАК» Сергей Максимов.

Как отметили в отделе организации и контроля транспортной деятельности администрации Якутска, повышение цен связано с обновлением автобусного парка. Так как цены на содержание и покупку нового общественного транспорта существенно повысилась.

«Во-первых, это нужно для того, чтобы обновить автобусный парк перевозчиков. То есть сейчас у нас один автобус среднего класса стоит порядка 5 млн рублей, что не для каждому предпринимателю это доступно, и они вынуждены брать в лизинг. А лизинговый платеж — это проценты», — сказал начальник отдела организации и контроля транспортной деятельности администрации Якутска Николай Ксенофонтов.

Вместе с тем, горожанам предложат новые способы оплаты за проезд.

«Сегодня есть возможность оплачивать проезд с любых устройств: с новых банковский карт Pay Pass, NFC технологиями, то есть создать виртуальную карту или запросить QR-код», — отметил Максимов.

Уже сегодня горожане и гости столицы могут скачать приложение «Транспортная карта Якутии» на своих смартфонах и создать виртуальную карту, и уже с 1 июля могут оплачивать через них проезд в общественном транспорте. Всю подробную информацию о тарифах можете узнать на сайте Якутск.рф.