С 1 июля подорожает проезд в автобусах Якутска

Окружная администрация города Якутска напоминает, что с 01 июля 2018 года на городских автобусных маршрутах вводятся новые тарифы оплаты проезда из следующего расчета:
|Вид оплаты проезда
|Стоимость,
руб.
|проезд за безналичный расчет с использованием
проездных билетов:
|с лимитом 20 поездок на 60 дней
|450
|с лимитом 40 поездок на 60 дней
|800
|с лимитом 60 поездок на 60 дней
|1100
|с лимитом 60 поездок на 30 дней
|1000
|проезд за безналичный расчет по транспортной карте или карте «Спутник»
|23
|проезд за безналичный расчет по виртуальной карте (с использованием телефона с мобильным приложением «Транспортная карта Якутии» по QR-коду или NFC)
|25
|проезд за наличный расчет
|30
Окружная администрация города Якутска напоминает, что с 01 июля 2018 года на пригородных автобусных маршрутах вводятся новые тарифы оплаты проезда из следующего расчета:
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров и багажа муниципального унитарного предприятия «Якутская пассажирская автотранспортная компания»
|№ п/п
|Наименование маршрута
|Стоимость по безналичному расчету, руб.
|Стоимость по наличному расчету, руб.
|1
|Якутск – Табага
|75,00
|78,00
|2
|Якутск – Маган
|63,00
|65,00
|3
|Якутск – Хатассы
|49,00
|51,00
|4
|Якутск – Кангалассы
|96,00
|100,00
|5
|Якутск – Кильдямцы
|86,00
|89,00
|6
|Якутск – Жатай
|57,00
|59,00
Источник: якутск.рф.
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