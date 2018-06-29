С 1 июля подорожает проезд в автобусах Якутска

Окружная администрация города Якутска напоминает, что с 01 июля 2018 года на городских автобусных маршрутах вводятся новые тарифы оплаты проезда из следующего расчета:

Вид оплаты проезда Стоимость,

руб. проезд за безналичный расчет с использованием

проездных билетов: с лимитом 20 поездок на 60 дней 450 с лимитом 40 поездок на 60 дней 800 с лимитом 60 поездок на 60 дней 1100 с лимитом 60 поездок на 30 дней 1000 проезд за безналичный расчет по транспортной карте или карте «Спутник» 23 проезд за безналичный расчет по виртуальной карте (с использованием телефона с мобильным приложением «Транспортная карта Якутии» по QR-коду или NFC) 25 проезд за наличный расчет 30

Окружная администрация города Якутска напоминает, что с 01 июля 2018 года на пригородных автобусных маршрутах вводятся новые тарифы оплаты проезда из следующего расчета:

Тарифы на пригородные перевозки пассажиров и багажа муниципального унитарного предприятия «Якутская пассажирская автотранспортная компания»