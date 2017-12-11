Рыба из Якутии вызвала ажиотаж на Дальневосточной ярмарке в Москве

Якутская рыба вызвала ажиотаж на Дальневосточной ярмарке в Москве, сообщили работники торгового павильона Якутии.

«Якутский чир, омуль, нельма, муксун — вообще вся наша северная рыба в замороженном и копченом виде — произвела фурор на дальневосточной выставке-продаже, — говорят продавцы. — Поток покупателей ни на минуту не прекращается, люди стоят в очереди, говорят, что наслышаны о качестве и вкусе нашей рыбы, а многие уже пробовали её и хотят еще».

Популярностью также пользуются оленина и жеребятина.

Кроме того, на ярмарке представлен большой выбор изделий народных промыслов, можно, в том числе, купить изделия из бивня мамонта.

Опрошенные жители Москвы отмечают, что экспозиция Якутии привлекает их внимание, «потому что всё в диковинку, всё очень интересно, глаза разбегаются». А на вопрос, что они знают о крупнейшем регионе страны, ответили, что «там очень холодно, и это очень красивый, богатый край».

«Дни Дальнего Востока стали предвестником Дней Якутии в российской столице. Здесь представлено все самое лучшее и известное – сказочные герои, о которых говорит весь мир – Чысхаан и Якутская зима, наш уникальный северный чай, экологически чистая рыба, потрясающая посуда, великолепные сувениры. Всё это будут покупать тысячи москвичей, которые придут на Тверскую. Я рад за наших производителей. Благодаря презентациям республики за пределами Якутии, они имеют возможность продвигать свои продукты и изделия на всероссийский рынок», — говорил ранее постпред Якутии Юрий Куприянов.

Дальневосточная ярмарка продолжит свою работу до 13 декабря, а 15 декабря в Москве торжественно откроются Дни Якутии.