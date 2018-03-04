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4 марта 2018, 13:13
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Ряды сексуальных журналисток Якутии пополнились

В культурном центре «Сергеляхские огни» в Якутске прошел финал конкурса «Краса ФЛФ 2018». Восемь студенток филологического факультета Северо-Восточного федерального университета боролись за право стать новой красой. Лучшей стала студентка Валерия Афанасьева. Деньги, собранные с продаж билетов на шоу, переданы семье Ушкановых на лечение близняшек Вити и Вовы.

«Красой Очарование» стала Аина Илларионова, «Красой Талант» — Валерия Афанасьева благодаря своему красивому бархатному голосу. «Красой грация» стала Таисия Слепцова, выступившая на этапе талантов с северным танцем, номинацию «Краса Вдохновение» заняла Анна Петрова. «Краса Креатив» — Елена Колесова, показавшая свою интерпретацию шляпника из «Алисы в стране чудес», «Краса Обаяние» — безустанно одарявшая улыбкой Евгения Шустовская. «Красой Индивидуальность» стала Карина Котельникова, благодаря своему эмоциональному танцу в маске и милому косплею Вилли Вонки из «Чарли и шоколадная фабрика». «Красой Изящество» названа Светлана Коркина, показавшая безупречную актерскую игру в своем номере.

Разыгрывались и другие номинации, такие как «Виртуальная Краса ФЛФ», ее заняла Таисия Слепцова, «Краса Интеллект» — Евгения Шустовская, прочитавшая стихотворение собственного сочинения, «Краса ЯСИА» — Елена Колесова.

На этапе «Визитка» участницам нужно было ответить на сложные вопросы жюри. Все девушки успешно передавали настроение каждого дефиле, будь то показ купальников или же нарядных платьев. Одним из этапов был конкурс на косплей мужского персонажа. Интерпретация характеров всем знакомых персонажей девушками филологического факультета вызвала позитивную реакцию зала. Костюмы вышли очень яркими и узнаваемыми — здесь были и Индиана Джонс, и Зорро, и капитан Джек, и даже охотник за привидениями.

«Мне все очень понравилось, каждый день был буквально расписан по минутам. Всегда что-то новое, будь то мастер-класс по модельной походке или фотосессии, примерки нарядов и прочее, — поделилась Карина Котельникова. — Честно, я даже немного почувствовала себя моделью. Конечно, времени на отдых было крайне мало, но вся усталось, которая есть — она безумно приятная. Я немного раскрылась, стала увереннее в себе — точно ради таких впечатлений я и пошла на Красу ФЛФ».

Между выступлениями девушек зрителей развлекали танцы «Точки Кипения» и «Moonwaakers», песни, исполненные нежными голосами Екатерины Черкашиной, Аэлиты Григорьевой и Айаала Корякина. Наполняли зал смехом ребята из команды КВН «Сборная ЯГСХА».

Еще до самого конкурса Валерию Афанасьеву прозвали «Мулан», в социальных сетях большинство людей пророчили победу именно ей. На выходы Валерии зрители реагировали особенно активно: именно она удостоилась стать «Красой ФЛФ 2018».

«Конкурс дал мне отличную возможность доказать себе, что я могу все. Приобрела бесценный опыт, друзей и много хороших воспоминаний. Буду ли я участвовать дальше в подобных конкурсах? Задавалась этим вопросом уже не раз… Мне нравится в этих конкурсах то, что я могу давать свою энергию зрителям и получать такую же отдачу от них. Это наполняет меня некоторой уверенностью и храбростью. Поэтому, надеюсь, вы догадаетесь, буду я участвовать в таких конкурсах дальше или нет», — оставила вопрос открытым Валерия Афанасьева.

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Источник: http://ysia.ru/kultura/krasoj-flf-stala-valeriya-afanaseva/
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