Ряды единороссов пополняются

В День Государственного флага Российской Федерации Якутским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициировано проведение Единого дня приема в сторонники и члены партии.

Мероприятие пройдет во всех 36 местных отделениях регионального отделения партии. Вручение партийных билетов будет проводиться в торжественной обстановке в большинстве местных отделений, в городе Якутске вручение состоится на площади Дружбы народов.

На сегодняшний день в местные отделения поступило 263 заявления от желающих вступить в партию. Это те, кто уже прошли установленный стаж в качестве Сторонников партии. Реестр Сторонников партии также пополнится на 143 заявления от желающих в дальнейшем вступить в партию.

К слову, в 2017 году региональное отделение приняло в члены Партии 383 человека, а в этом году только за один день в Партию вступит более 260 человек.

Самое большое количество заявлений поступило в Томпонское (36 заявлений), Усть-Алданское (21), Хангаласское (23), Анабарское (15), Нюрбинское (12), Таттинское (10), Амгинское (11) и Нижнеколымское (10) местные отделения. По десять заявлений о своем намерении примкнуть к сторонникам партии поступили в Оймяконское, Среднеколымское, Сунтарское местные отделения, 9 – Верхнеколымское, 8 – Сунтарское МО.

Среди вступающих в члены партии большинство молодые люди: до 30 лет – 36,23% в члены партии и 48,33% в сторонники, от 30 до 40 лет – 34,40% в члены партии и 31,66% в сторонники.

В партию вступают представители образования, здравоохранения, культуры и науки, промышленности, также предприниматели и простые сельские труженики. Это говорит о том, что население республики поддерживает политику Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая является конструктивной политической силой, нацеленной на развитие нашего общества.