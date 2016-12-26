Русское географическое общество: по следам Маака и Обручева

22 декабря 2016 года на заседании попечительского совета Якутского отделения Русского географического общества (РГО) глава республики Егор БОРИСОВ отметил, что Якутия один из регионов, где предстоит большая работа. «Нам необходимо исследовать Якутию в географическом, этнографическом, историческом плане», — подчеркнул он.

С докладом о проделанной работе и замыслах на следующий год выступил заместитель председателя правительства республики, руководитель регионального отделения Русского географического общества Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ. Он сообщил о том, что на 2017 год запланировано проведение школьной комплексной экспедиции «По следам Ричарда Маака по бассейну реки Вилюй», экологического лагеря «По следам экспедиции биологического отряда Л.В. Бианки», комплексные исследования в наиболее труднодоступной и малопосещаемой части маршрута Индигирской экспедиции Сергея Обручева, проведение экспедиций в рамках проекта «Якутия – форпост России на Северо-Востоке Азии».

Отметим, что Якутское отделение ведет политику сотрудничества с предприятиями республики. В ходе заседания был заключен договор оказания благотворительной помощи с ПАО «Якутскэнерго», возглавляемого народным депутатом Олегом ТАРАСОВЫМ и подписано соглашения о сотрудничестве с АО «Авиакомпания Якутии», АК «Полярные авиалинии».

Глава Якутии также отметил, что в республике растет количество сторонников Русского географического общества. Одним из новых его членов стала заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ольга БАЛАБКИНА. Она отметила, что всегда с интересом следила за работой Русского географического общества и по мере возможности помогала в проведении мероприятий, проводимых РГО.

Помощник заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Иван Печетов