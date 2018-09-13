Русский драмтеатр Якутска улетел на гастроли в Благовещенск

Русский драматический театр Якутска сегодня, 13 сентября, вылетел на гастроли в Благовещенск. Уже завтра труппа сыграет для амурского зрителя один из лучших своих спектаклей – «Капитанскую дочку» режиссера Андрея Борисова.

Гастроли продлятся с 13 по 27 сентября и будут очень интенсивными, спектакли запланированы каждый день. Труппа театра выехала в полном составе, декорации были отправлены на фуре неделей ранее.

Амурчанам ГАРДТ им. А.С. Пушкина покажет пять вечерних спектаклей, которые пользуются неизменным успехом у якутского зрителя, а также три постановки для детей.

Зрители Благовещенска с большим нетерпением ждут приезда якутского театра, почти все билеты на спектакли уже проданы. Стоит отметить, что театры из Якутии в Благовещенске бывали не часто, эти гастроли будут всего лишь третьими, а первые состоялись аж в 1984 году.

Обменные гастроли проводятся при финансировании Федерального центра поддержки гастрольный деятельности. В эти же дни Амурский драмтеатр также привезет в Якутск свои лучшие постановки. 14 сентября амурчане открывают свои гастроли со спектакля «Ночь перед рождеством» по мотивам Н.Гоголя.