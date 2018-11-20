Русская община Якутии организует День памяти Людмилы Медведевой

Об этом SakhaLife сообщил председатель Русской общины Якутии Александр ПОДГОЛОВ.

21 ноября в Доме дружбы народов им. Кулаковского в гостиной на втором этаже пройдет День памяти Л.Г. Медведевой.

В программе:

1. Конкурс среди дошкольников в номинации «Русская песня» — 10 ч.

2. Конкурс среди дошкольников в номинации «Русский танец» — 11 ч.

3. Конкурс среди учащихся 5 – 11 классов в номинации «Стихотворения русских поэтов» — 14 ч.

4. Вечер памяти Л.Г. Медведевой – 18 ч.

Александр Григорьевич призвал жителей Якутска и гостей столицы принять активное участие.

СПРАВКА

Людмила Герасимовна Медведева – создатель и первый председатель Русской общины в Республике Саха (Якутия), которую возглавляла 23 года.

21 ноября ей исполнилось бы 82 года. Она была отличником культуры РС(Я), членом Совета Ассамблеи народов РС(Я), председателем комитета по ЖКХ при Торгово-промышленной палате, председателем общественного совета по ЖКУ при администрации г. Якутска, членом координационного совета при главе республики по межнациональным отношениям, талантливым общественным лидером.

Людмила Герасимовна переехала в Санкт-Петербург год назад. В июле этого года ушла из жизни в Оренбурге. В Якутии ее помнят…