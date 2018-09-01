Руководство Якутии: С Днём знаний!

Уважаемые якутяне!

Уважаемые педагоги, школьники, родители!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) сердечно поздравляю вас с Днем знаний!Этот праздник дорог и важен для каждого из нас. Наступающий учебный год вселяет в нас оптимизм и вдохновляет на новые достижения. 1 сентября ставит перед школьниками, студентами, педагогами, родителями новые цели. Особенно трепетным этот день является для первоклассников, которые открывают для себя мир знаний и открытий.

В Республике Саха (Якутия) созданы все условия для того, чтобы каждый мог получить достойное образование, раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. Вместе с тем современное общество ставит перед нами новые задачи. Совместными усилиями семьи, общества и государства нам предстоит создать такую среду, в которой ребёнок с рождения будет впитывать нравственные ценности, патриотизм и чувство гражданственности, будет иметь все возможности для самореализации, получения новейших знаний, достижений науки и культуры.

От того какое образование получит молодое поколение, какие жизненные и моральные ориентиры оно изберет, зависит будущее нашей республики и всей страны.

На принципиально иной уровень выйдет дальнейшее развитие школьной инфраструктуры, внедрение и эффективное использование современных цифровых технологий и методик обучения.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем знаний! Желаю вам счастья, здоровья, успехов, новых свершений и открытий!

Руководство Республики Саха (Якутия)